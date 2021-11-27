ГАИ: наезд на пешеходов - один из самых частых видов ДТП

В Минске за десять месяцев этого года произошло 566 дорожно-транспортных происшествий. 629 человек пострадали и 31 погиб. Самыми частыми причинами ДТП стали наезды на пешеходов. Именно поэтому ГАИ в столице с 24 по 29 ноября проводит специальные мероприятия, где усилит контроль за соблюдением Правил дорожного движения пешеходами и водителями при проезде пешеходных переходов.

Фото ГАИ Фрунзенского РУВД



Фото ГАИ Фрунзенского РУВД

– Самыми распространёнными причинами ДТП являются наезды на пешеходов, наезды на велосипедистов, столкновения на перекрёстках, ДТП в результате несоблюдения безопасной дистанции до двигавшихся впереди транспортных средств, – перечисляет инспектор ДПС отдела ГАИ Фрунзенского РУВД Минска Мария Новохатская. – Всего по городу произошло 71 ДТП с участием детей, из них 16 по вине последних. Один ребенок погиб и 73 пострадали.



Немного об ответственности

– Пешеходы обязаны переходить проезжую часть дороги по подземному, наземному либо надземному пешеходным переходам, – отмечает инспектор.

За нарушение ПДД пешеходам грозит штраф в размере от 1 до 3 базовых величин (от 29 до 87 рублей). Если же человек еще и нетрезв, то штраф выше: от 3 до 5 базовых (от 87 до 145 рублей).

– Водители транспортных средств, в свою очередь, обязаны при проезде нерегулируемых пешеходных переходов и регулируемых пешеходных переходов при одновременном для водителей и пешеходов разрешающем сигнале светофора или регулировщика, уступить дорогу пешеходам.

Водитель же при нарушении правил проезда пешеходных переходов может получить штраф от 1 до 5 базовых величин (от 29 до 145 рублей), а за повторное нарушение в течение года – от 2 до 8 базовых величин (от 58 до 232 рублей).