ГАИ Минской области за выходные задержала 26 нетрезвых водителей

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Кроме того, в минувшие выходные произошло 5 аварий, в результате которых два человека погибли и четырнадцать получили травмы различной степени тяжести. Пресечено 66 фактов управления транспортными средствами лицами без водительских прав.К административной ответственности привлечены 234 пешехода-нарушителя, 99 из которых были выпившими. 93 пеших участника дорожного движения не обозначили себя в темное время суток световозвращающими элементами.За указанный период на территории Минской области зарегистрировано 98 фактов ДТП без пострадавших, где авто получили механические повреждения.Во избежание ДТП ГАИ Минщины призывает всех участников дорожного движения быть внимательными и соблюдать ПДД, особенно при нынешней погоде. Водителей призывают соблюдать скоростной режим, обдумывать каждый маневр и обязательно пристегиваться ремнями безопасности.Пешеходам нужно пересекать проезжую часть только в установленных правилами местах, при этом обязательно смотреть по сторонам и не забывать обозначать себя световозвращающими элементами в темное время суток.