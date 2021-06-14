Сотрудники столичной Госавтоинспекции усилят контроль за соблюдением ПДД водителями, использующими сервисы Bolt, Uber и "Яндекс.Такси". Об этом сообщается в Telegram-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Профилактические мероприятия "Такси" пройдут в Минске с 14 по 23 июня.
− В этот период инспекторы проконтролируют соблюдение требований действующего законодательства водителями этих сервисов. Внимание уделят и выявлению нетрезвых автолюбителей и бесправников. В поле зрения стражей дорог окажутся нарушения скоростного режима, правил маневрирования и расположения транспортных средств на проезжей части. С этой целью организовываются рейды с применением негласного и смешанного контроля с использованием видеорегистраторов и других средств фото- и видеофиксации, − пояснили в ГАИ.
− С начала этого года сотрудниками столичной Госавтоинспекции выявлено свыше 600 нарушений ПДД со стороны водителей сервисов Bolt, Uber и "Яндекс.Такси", из них − восемь фактов управления транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, семь − не имея права управления. По вине водителей данной категории произошло семь ДТП, в которых восемь человек получили травмы различной степени тяжести, − добавили в милиции.
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ГАИ Минска усилит контроль за соблюдением ПДД водителями такси
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