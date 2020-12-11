Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.53
EUR: 3.08
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Всебелорусское собрание
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. ГАИ Минска: самый распространенный вид ДТП – наезд на пешехода

ГАИ Минска: самый распространенный вид ДТП – наезд на пешехода

Ухудшение погодных условий и сокращение светового дня приводит к росту количества аварий. Для профилактики ДТП с участием пешеходов с 7 по 17 декабря Госавтоинспекция проводит комплекс специальных мероприятий. Основное внимание сотрудники ГАИ уделяют контролю за соблюдением ПДД пешеходами, в особенности нетрезвыми. Пристальное внимание также обращают на нарушения водителями правил проезда пешеходных переходов.


– Исходя из анализа аварийной обстановки на территории Минска самым распространенным видом ДТП является наезд на пешехода. За 11 месяцев текущего года зарегистрировано 213 наездов на пешеходов, в результате которых 16 человек погибли, 209 человек получили травмы различной степени тяжести. Причем 149 ДТП произошли на обозначенных пешеходных переходах, – озвучил статистику начальник отдела ГАИ Центрального РУВД г.Минска Валерий Мосенза. – Только за первые два дня проведения профилактической акции «Пешеход» в Минске выявлено 121 нарушение правил проезда пешеходных переходов водителями и 204 нарушения ПДД пешеходами. На проезжей части сотрудниками ГАИ зафиксированы восемь нетрезвых пешеходов.

Чтобы не стать участником ДТП, пешеходу рекомендуется обозначать себя световозвращающими элементами и переходить дорогу только в установленных местах, убедившись, что все автомобили успели остановиться.

– Подъезжая к пешеходному переходу, водителям необходимо снижать скорость движения, а в случае появления пешеходов предоставлять им преимущество в движении, – напомнил водителям выдержки из ПДД Валерий Мосенза. – Особое внимание следует уделять подъездам к перекресткам и внимательно следить за сигналами светофора. Лучше исключить резкие маневры и торможения. Помните, что пешеход также идет по обледеневшей дороге и не может быстро остановиться. 

Далеко не все участники дорожного движения помнят эти нехитрые правила. Так, на территории Центрального района г. Минска в первый день проведения акции произошло ДТП с участием двух пешеходов. Валерий Мосенза посвятил в подробности:

– Авария случилась около 8 часов утра. Водитель «Форда» двигался по Старовиленскому тракту со стороны ул .В. Хоружей в направлении ул. Нововиленской. На нерегулируемом пешеходном переходе не предоставил преимущество в движении двум пешеходам и совершил наезд на женщину с ребенком. Женщину доставили в медучреждение для осмотра, а девочку на месте происшествия осмотрела бригадой «скорой». По факту ДТП проводится проверка.

Что грозит водителю за непропуск пешехода? За непредоставление преимущества в движении пешеходам предусмотрена административная ответственность в виде предупреждения или штрафа в размере от 1 до 5 базовых величин. В случае повторного нарушения в течение года штраф увеличивается – от 2 до 8 базовых величин. Если водитель не предоставил пешеходу преимущества и это повлекло создание аварийной обстановки, для него предусмотрен штраф от 5 до 20 базовых с лишением права управления транспортными средствами сроком до двух лет или без лишения.

Напоследок Валерий Мосенза добавил:

– В Минске реализуются многие инженерные мероприятия, чтобы дороги становились более безопасными, а пешеходам и водителям было сложнее нарушить ПДД. Однако некоторые пешеходы все равно продолжают нарушать правила. В качестве примеров можно привести ул. Сторожовскую и ул. Кальварийскую вблизи станции метро «Фрунзенская». Несмотря на наличие там в первом случае регулируемого пешеходного перехода, а во втором  – подземного перехода, некоторые пешеходы все равно пытаются пересекать проезжую часть дороги через 7 полос движения. 

Фото предоставлено отделом ГАИ Центрального РУВД г.Минска
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Какой будет зима и какой погоды ждать в Новый год? Узнали у профессиональных и народных синоптиков
Что изменится в Правилах охоты и ведения охотничьего хозяйства, расскажут представители Минлесхоза и Госинспекции
В Минске возобновила работу 4-я женская консультация
Олег Рыженков: никто не мог предположить, что выступления Алимбековой станут настолько яркими
Задержано двое подозреваемых - по факту смерти 60-летней солигорчанки
На дорогах гололедица: советы для водителей
Презентация экономического и инвестиционного потенциала Беларуси прошла в словацком городе Жилина
Память под ударом. Эксперты отмечают ползучую героизацию нацизма
Выставка тату, звонок Деду Морозу и романтика звездного неба: 8 идей для интересных выходных
Профсоюзы помогают сохранить зарплату на достойном уровне
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
А у нас во дворе…
Посол Беларуси в Болгарии обсудил с мэром Плевена развитие регионального сотрудничества и побратимских связей
ГАИ Минска: самый распространенный вид ДТП – наезд на пешехода
В Могилевской области 14 человек с ограниченными физическими возможностями оформились ремесленниками
Установлена личность матери младенца, тело которого нашли в мусорном контейнере
Danone будет выпускать йогурты из бракованных продуктов
Тепло и стильно: специалист перечислила вещи, которые должны быть в зимнем гардеробе
Как уберечься от гололедных травм
Риелторы отмечают неустойчивую динамику на рынке жилья
Постные рыбные блюда. Рецепты для Рождественского поста
Алимбекова впервые в карьере выиграла личную гонку на Кубке мира
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Пляски на костях
В разных уголках мира начинается массовая вакцинация от коронавируса. Идет к этому и Беларусь
Задайте вопрос эксперту о COVID-19
Роль молодежи важна в инновационном развитии страны – Линевич
Главный санитарный врач Минска: лучше исключить корпоративы и встретить Новый год дома
Президент Кубы: мы признаем мощь, которую имеет ЕАЭС с момента своего создания
Обелиски великого подвига: мемориал погибшим в ВОВ землякам в Доропеевичах
Духовно-просветительские проекты Белтелерадиокомпании помогают найти ответы на самые сложные вопросы
Умер культовый режиссер Ким Ки Дук
Лукашенко: вклад Кубы в расширение экономического сотрудничества в ЕАЭС будет значительным
Узбекистан и Куба получили статус наблюдателя при ЕАЭС
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Продолжим урок физкультуры
Мирзиёев: развитие партнерства с ЕАЭС должно основываться на принципах равноправия и взаимной выгоды
Что нужно знать про эндартериит
Лукашенко: Беларусь поддерживает Казахстан в создании стабильного и мощного государства
Фотофакт. Зима в Лидском замке
Потеря обоняния при коронавирусе: чем опасна и как восстановить
Лукашенко предложил Узбекистану стать членом ЕАЭС
Додон: Молдова не сняла с повестки дня вопрос укрепления сотрудничества с Евразийским экономическим союзом
За 9 месяцев более 1000 жителей Гродненщины были трудоустроены благодаря действиям комиссий по содействию занятости
В пункте пропуска "Котловка" меняется организация движения
В Рогачевском районе сельчанин погиб на пожаре из-за непотушенной сигареты
мнение
Инесса ПЛЕСКАЧЕВСКАЯ
Наследство Трампа для Байдена
Заседание Межправительственного совета по вопросам агропромышленного комплекса СНГ прошло в формате видеоконференции
В Беларуси участились случаи мошенничества с карточками
Путин: нужно активнее продвигаться по пути интеграционного строительства
Авторы
СКАНИРУЙТЕ