ГАИ Минска: самый распространенный вид ДТП – наезд на пешехода

– озвучил статистику. –Чтобы не стать участником ДТП, пешеходу рекомендуется обозначать себя световозвращающими элементами и переходить дорогу только в установленных местах, убедившись, что все автомобили успели остановиться.– напомнил водителям выдержки из ПДД Валерий Мосенза. –Далеко не все участники дорожного движения помнят эти нехитрые правила. Так, на территории Центрального района г. Минска в первый день проведения акции произошло ДТП с участием двух пешеходов. Валерий Мосенза посвятил в подробности:Что грозит водителю за непропуск пешехода? За непредоставление преимущества в движении пешеходам предусмотрена административная ответственность в виде предупреждения или штрафа в размере от 1 до 5 базовых величин. В случае повторного нарушения в течение года штраф увеличивается – от 2 до 8 базовых величин. Если водитель не предоставил пешеходу преимущества и это повлекло создание аварийной обстановки, для него предусмотрен штраф от 5 до 20 базовых с лишением права управления транспортными средствами сроком до двух лет или без лишения.Напоследок Валерий Мосенза добавил:Фото предоставлено отделом ГАИ Центрального РУВД г.Минска