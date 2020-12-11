ГАИ Минска: самый распространенный вид ДТП – наезд на пешехода

Ухудшение погодных условий и сокращение светового дня приводит к росту количества аварий. Для профилактики ДТП с участием пешеходов с 7 по 17 декабря Госавтоинспекция проводит комплекс специальных мероприятий. Основное внимание сотрудники ГАИ уделяют контролю за соблюдением ПДД пешеходами, в особенности нетрезвыми. Пристальное внимание также обращают на нарушения водителями правил проезда пешеходных переходов.
– Исходя из анализа аварийной обстановки на территории Минска самым распространенным видом ДТП является наезд на пешехода. За 11 месяцев текущего года зарегистрировано 213 наездов на пешеходов, в результате которых 16 человек погибли, 209 человек получили травмы различной степени тяжести. Причем 149 ДТП произошли на обозначенных пешеходных переходах, – озвучил статистику начальник отдела ГАИ Центрального РУВД г.Минска Валерий Мосенза. – Только за первые два дня проведения профилактической акции «Пешеход» в Минске выявлено 121 нарушение правил проезда пешеходных переходов водителями и 204 нарушения ПДД пешеходами. На проезжей части сотрудниками ГАИ зафиксированы восемь нетрезвых пешеходов.
Чтобы не стать участником ДТП, пешеходу рекомендуется обозначать себя световозвращающими элементами и переходить дорогу только в установленных местах, убедившись, что все автомобили успели остановиться.
– Подъезжая к пешеходному переходу, водителям необходимо снижать скорость движения, а в случае появления пешеходов предоставлять им преимущество в движении, – напомнил водителям выдержки из ПДД Валерий Мосенза. – Особое внимание следует уделять подъездам к перекресткам и внимательно следить за сигналами светофора. Лучше исключить резкие маневры и торможения. Помните, что пешеход также идет по обледеневшей дороге и не может быстро остановиться.
Далеко не все участники дорожного движения помнят эти нехитрые правила. Так, на территории Центрального района г. Минска в первый день проведения акции произошло ДТП с участием двух пешеходов. Валерий Мосенза посвятил в подробности:
– Авария случилась около 8 часов утра. Водитель «Форда» двигался по Старовиленскому тракту со стороны ул .В. Хоружей в направлении ул. Нововиленской. На нерегулируемом пешеходном переходе не предоставил преимущество в движении двум пешеходам и совершил наезд на женщину с ребенком. Женщину доставили в медучреждение для осмотра, а девочку на месте происшествия осмотрела бригадой «скорой». По факту ДТП проводится проверка.
Что грозит водителю за непропуск пешехода? За непредоставление преимущества в движении пешеходам предусмотрена административная ответственность в виде предупреждения или штрафа в размере от 1 до 5 базовых величин. В случае повторного нарушения в течение года штраф увеличивается – от 2 до 8 базовых величин. Если водитель не предоставил пешеходу преимущества и это повлекло создание аварийной обстановки, для него предусмотрен штраф от 5 до 20 базовых с лишением права управления транспортными средствами сроком до двух лет или без лишения.
Напоследок Валерий Мосенза добавил:
– В Минске реализуются многие инженерные мероприятия, чтобы дороги становились более безопасными, а пешеходам и водителям было сложнее нарушить ПДД. Однако некоторые пешеходы все равно продолжают нарушать правила. В качестве примеров можно привести ул. Сторожовскую и ул. Кальварийскую вблизи станции метро «Фрунзенская». Несмотря на наличие там в первом случае регулируемого пешеходного перехода, а во втором – подземного перехода, некоторые пешеходы все равно пытаются пересекать проезжую часть дороги через 7 полос движения.
Фото предоставлено отделом ГАИ Центрального РУВД г.Минска
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ГАИ Минска: самый распространенный вид ДТП – наезд на пешехода
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