ГАИ Минска рассказала о местах установки мобильных датчиков контроля скорости

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БЕЛТА

На сегодняшний день мобильные датчики контроля скорости работают: с 7?00 до 3:00 – пр. Независимости, 156; ул. Орловская, 80; МКАД, 53-й км; с 19:30 до 2:30 – пр. Независимости, 45; ул. Маяковского, 16; с 7:00 до 20:00 – МКАД, 41-й км.Кроме того, сотрудники ГАИ контролируют соблюдение правил дорожного движения на всей улично-дорожной сети города.В Госавтоинспекции добавили, чтобы водители при планировании пути учитывали данную информацию и соблюдали скоростной режим.