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ГАИ Минска ищет свидетелей ДТП, в результате которого погиб один человек

Столичная Госавтоинспекция ищет свидетелей смертельной аварии, произошедшей вблизи 44-го км МКАД. Такая информация опубликована в Telegram-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома.


ДТП произошло 3 сентября примерно в 21:50. Водитель транспортного средства "Киа Рио" передвигался по внешнему кольцу МКАД со стороны Долгиновского тракта в направлении проспекта Победителей. Недалеко от 44-го км МКАД он не справился с управлением и въехал в двигавшийся впереди автопоездом KАМАЗ.

Водитель легковушки погиб на месте происшествия.

ГАИ просит всех, кто владеет какими-либо сведениями об аварии, обратиться в управление Следственного комитета по Минску (ул. Первомайская, 7) или по номеру (8017) 389-55-55.
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Фото: Иван ЯРИВАНОВИЧ
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