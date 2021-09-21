ГАИ Минска ищет свидетелей ДТП, в результате которого погиб один человек

ДТП произошло 3 сентября примерно в 21:50. Водитель транспортного средства "Киа Рио" передвигался по внешнему кольцу МКАД со стороны Долгиновского тракта в направлении проспекта Победителей. Недалеко от 44-го км МКАД он не справился с управлением и въехал в двигавшийся впереди автопоездом KАМАЗ.Водитель легковушки погиб на месте происшествия.ГАИ просит всех, кто владеет какими-либо сведениями об аварии, обратиться в управление Следственного комитета по Минску (ул. Первомайская, 7) или по номеру (8017) 389-55-55.