ГАИ Минска ищет очевидцев смертельного ДТП с пешеходом

В воскресенье примерно в 18:30 водитель транспортного средства "Мерседес" ехал по ул. Червякова со стороны ул. Веры Хоружей в направлении ул. Осипенко. Следуя недалеко от дома № 20, он сбил пешехода. Женщина пересекала проезжую часть по нерегулируемому переходу слева направо по ходу движения транспортного средства.Пострадавшую направили в больницу, позже она умерла.Госавтоинспекция просит всех, кто владеет какой-либо информацией об аварии, обратиться в управление Следственного комитета по Минску (ул. Первомайская, 7) или по номеру (8017) 389-55-55.