ГАИ Минска ищет очевидцев наезда на велосипедиста

3 сентября текущего года примерно в 17:10 водитель транспортного средства "Вольво ХС 90" ехал по ул. Курсанта Гвишиани. При повороте направо на ул. Героев 120-й дивизии машина наехала на велосипедиста, который переезжал проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора слева направо по ходу движения транспортного средства. Велосипедист получил телесные повреждения, которые могут быть отнесены к категории тяжких.Свидетелей и граждан, владеющих какой-либо информацией об инциденте, просят обращаться в УВД администрации Первомайского района Минска (ул. Белинского, 10) или звонить по номеру (8-017) 280-02-02 или 102. Конфиденциальность гарантируется.