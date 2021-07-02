ГАИ Минска ищет очевидцев ДТП на Игуменском тракте

Фото носит иллюстративный характер

– рассказали о деталях аварии в ГАИ.Госавтоинспекция просит откликнуться очевидцев этого ДТП или же людей, которые располагают информацией, способствующей восстановлению объективной картины произошедшего. Если вы можете помочь – позвоните по телефонам 8(017) 389 55 55 либо 102. Конфиденциальность гарантируется.