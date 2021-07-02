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ГАИ Минска ищет очевидцев ДТП на Игуменском тракте

Госавтоинспекция ищет очевидцев ДТП в столице, сообщается в Telegram-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома. 

Фото носит иллюстративный характер

«9 июня 2021 года примерно в 14:30 водитель автомобиля «Фольксваген Шаран» двигался по Игуменскому тракту со стороны улицы Гашкевича в направлении улицы Янки Лучины. Вблизи дома № 20 он совершил наезд на автомобиль «Фольксваген Пассат», который остановился на запрещающий сигнал светофора. В результате ДТП несовершеннолетняя пассажир «Фольксваген Шаран» получила телесные повреждения и была госпитализирована», – рассказали о деталях аварии в ГАИ.

Госавтоинспекция просит откликнуться очевидцев этого ДТП или же людей, которые располагают информацией, способствующей восстановлению объективной картины произошедшего. Если вы можете помочь – позвоните по телефонам 8(017) 389 55 55 либо 102. Конфиденциальность гарантируется.
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Фото: САЗОНОВ Андрей
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