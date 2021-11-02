SB news:
Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.44
EUR: 2.82
Беларусь единая
Изнанка мятежа
Партизаны Беларуси
Беларусь помнит
  1. Главная
  2. ГАИ Минска ищет очевидцев аварии, в результате которой пострадал водитель мотоцикла

ГАИ Минска ищет очевидцев аварии, в результате которой пострадал водитель мотоцикла

Столичная Госавтоинспекция ищет очевидцев ДТП, в результате которого водитель мотоцикла "Ява" получил тяжкие телесные вовреждения. Об этом сообщается в Telegram-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома.


26 июня примерно в 23:05 легковой транспорт "Фольксваген" передвигался по пр. Партизанскому со стороны ул. Буденного. При повороте налево на ул. Олега Кошевого водитель не пропустил встречный мотоцикл "Ява" и столкнулся с ним. В результате аварии мотоциклист получил тяжкие телесные повреждения.

– Госавтоинспекция Заводского района Минска просит очевидцев и лиц, располагающих какой-либо информацией о данном происшествии, позвонить по телефонам: гор. (017) 389-54-53, (017) 389-55-55. Конфиденциальность гарантируется, – говорится в сообщении.

Фото: Telegram-канал УГАИ ГУВД Мингорисполкома
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Авторы