ГАИ Минщины: 13% ДТП с пострадавшими происходит по вине пьяных водителей

C 5 по 8 февраля УГАИ УВД Миноблисполкома проведет профилактическую акцию "Трезвый водитель".
Фото из архива БЕЛТА
- Она будет направлена на предупреждение ДТП в состоянии опьянения, - уточнили в ГАИ. - Наша цель - активизация работы по пресечению фактов управления транспортом в состоянии алкогольного опьянения как одной из основных причин ДТП с тяжкими последствиями". Наряды дорожно-патрульной службы перейдут на усиленный вариант несения службы. Рейдовые мероприятия пройдут по всей территории области, также будет осуществлен контроль за физическим состоянием водителей транспортных средств.
Инспекторы уточнили, что управления транспортом в состоянии опьянения - одно из самых серьезных нарушений Правил дорожного движения.
- По данным статистики на улично-дорожной сети Минской области 13 %ДТП с пострадавшими совершаются по вине пьяных водителей. Тяжесть последствий таких дорожно-транспортных происшествий значительно выше по сравнению с остальными авариями, - уточнили в УГАИ.
Инспекторы подчеркнули, что пьянство за рулем, несмотря на постоянную борьбу с ним, все еще остается общественной проблемой. Алкоголь для водителей является сопутствующей причиной ДТП и создает угрозу для жизни и здоровья всех участников дорожного движения. В состоянии опьянения у человека нарушается равновесие двигательных функций, замедляется скорость реакции, ухудшается зрение и слух.
Госавтоинспекция Минской области напоминает, что за управление транспортным средством в состоянии опьянения либо передачу права управления нетрезвому, а также отказ от прохождения освидетельствования водитель лишается права управления всеми видами транспортных средств сроком на 3 года. Вместе с тем, он получает штраф в размере от 1450 до 2900 рублей(от 50 до 100 базовых величин). За повторное управление в течение года в нетрезвом виде в отношении водителя возбуждается уголовное дело, а его транспортное средство конфискуется (вне зависимости от того, кому оно принадлежит).
В УГАИ также рассказали, что за январь 2021 года сотрудниками выявлено 210 фактов управления транспортным средством в нетрезвом виде. Из них 6 повторно – в отношении таких водителей возбуждены уголовные дела по ч.1 ст.317-прим УК.
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ГАИ Минщины: 13% ДТП с пострадавшими происходит по вине пьяных водителей
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