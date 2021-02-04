ГАИ Минщины: 13% ДТП с пострадавшими происходит по вине пьяных водителей

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БЕЛТА

, - уточнили в ГАИ. -Инспекторы уточнили, что управления транспортом в состоянии опьянения - одно из самых серьезных нарушений Правил дорожного движения., - уточнили в УГАИ.Инспекторы подчеркнули, что пьянство за рулем, несмотря на постоянную борьбу с ним, все еще остается общественной проблемой. Алкоголь для водителей является сопутствующей причиной ДТП и создает угрозу для жизни и здоровья всех участников дорожного движения. В состоянии опьянения у человека нарушается равновесие двигательных функций, замедляется скорость реакции, ухудшается зрение и слух.Госавтоинспекция Минской области напоминает, что за управление транспортным средством в состоянии опьянения либо передачу права управления нетрезвому, а также отказ от прохождения освидетельствования водитель лишается права управления всеми видами транспортных средств сроком на 3 года. Вместе с тем, он получает штраф в размере от 1450 до 2900 рублей(от 50 до 100 базовых величин). За повторное управление в течение года в нетрезвом виде в отношении водителя возбуждается уголовное дело, а его транспортное средство конфискуется (вне зависимости от того, кому оно принадлежит).В УГАИ также рассказали, что за январь 2021 года сотрудниками выявлено 210 фактов управления транспортным средством в нетрезвом виде. Из них 6 повторно – в отношении таких водителей возбуждены уголовные дела по ч.1 ст.317-прим УК.