ГАИ: к зиме нужно не только подготовить автомобиль, но и поменять стиль вождения

– Вероятность дорожно-транспортных происшествий на дорогах, имеющих мокрое, обледенелое, заснеженное покрытие, существенно возрастает, – говорит инспектор ДПС отдела ГАИ Фрунзенского РУВД г. Минска Мария Новохатская. – На таких дорогах уменьшается коэффициент сцепления колес с дорогой, вследствие чего возникает большая вероятность проскальзывания и пробуксовки шин автомобиля. При неправильных действиях водителя в этих условиях автомобиль может стать неуправляемым, что может привести к аварийной ситуации или ДТП.

Зимние шины механических транспортных средств, предназначенные для эксплуатации на обледеневшем или заснеженном дорожном покрытии, должны быть обозначены маркированным знаком в виде горной вершины с тремя пиками и со снежинкой внутри или знаками: М+S, М&S, М S, М.S или All Seasons.

– Зимние шины помогают сократить тормозной путь и значительно улучшают управление автомобилем в условиях гололеда и снежного наката, – отмечает Мария Новохатская.

Каждый участник дорожного движения должен осознавать, что к зиме нужно не только подготовить автомобиль, но и поменять стиль вождения, добавила представитель Госавтоинспекции.

– Для этого ГАИ организовало республиканскую профилактическую акцию, которая стартовала 25 ноября и завершится 5 декабря. Сегодня, 26 ноября, Единый день безопасности дорожного движения. Наши сотрудники проводят разъяснительную работу среди владельцев транспортных средств, участников дорожного движения, объясняют, что залог повышения безопасности – выбор безопасной скорости, дистанции и интервала, – рассказала Мария Новохатская.