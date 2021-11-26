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  2. ГАИ: к зиме нужно не только подготовить автомобиль, но и поменять стиль вождения

ГАИ: к зиме нужно не только подготовить автомобиль, но и поменять стиль вождения

Считанные дни остались до наступления календарной зимы. И, хотя сейчас за окном сыро и мокро, в столице ГАИ проводит комплексно-профилактическое мероприятие «Зимние шины – безопасность для машины». Напомним, что с 1 декабря все автомобили должны быть "переобуты" в зимнюю резину. Иначе грозит штраф в размере до одной базовой величины в первый раз, и повторно – от 2 до 5 базовых. 

– Вероятность дорожно-транспортных происшествий на дорогах, имеющих мокрое, обледенелое, заснеженное покрытие, существенно возрастает, – говорит инспектор ДПС отдела ГАИ Фрунзенского РУВД г. Минска Мария Новохатская. – На таких дорогах уменьшается коэффициент сцепления колес с дорогой, вследствие чего возникает большая вероятность проскальзывания и пробуксовки шин автомобиля. При неправильных действиях водителя в этих условиях автомобиль может стать неуправляемым, что может привести к аварийной ситуации или ДТП.

Зимние шины механических транспортных средств, предназначенные для эксплуатации на обледеневшем или заснеженном дорожном покрытии, должны быть обозначены маркированным знаком в виде горной вершины с тремя пиками и со снежинкой внутри или знаками: М+S, М&S, М S, М.S или All Seasons.

– Зимние шины помогают сократить тормозной путь и значительно улучшают управление автомобилем в условиях гололеда и снежного наката, – отмечает Мария Новохатская.

Каждый участник дорожного движения должен осознавать, что к зиме нужно не только подготовить автомобиль, но и поменять стиль вождения, добавила представитель Госавтоинспекции.

– Для этого ГАИ организовало республиканскую профилактическую акцию, которая стартовала 25 ноября и завершится 5 декабря. Сегодня, 26 ноября, Единый день безопасности дорожного движения. Наши сотрудники проводят разъяснительную работу среди владельцев транспортных средств, участников дорожного движения, объясняют, что залог повышения безопасности – выбор безопасной скорости, дистанции и интервала, – рассказала Мария Новохатская.

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Фото: Алексей ВЯЗМИТИНОВ
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