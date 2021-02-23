Госавтоинспекция ищет очевидцев ДТП с участием пешехода в столице, информирует БЕЛТА.
– 16 февраля около 7:55 водитель Suzuki SX4, двигаясь вблизи дома № 50 по пр. Пушкина со стороны ул. Притыцкого в направлении ул. Ольшевского, сбил пешехода, который пересекал проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора, – добавили в АиП ОГАИ Фрунзенского РУВД Минска.
В результате наезда пострадавший получил телесные повреждения, относящиеся к категории тяжких по признаку опасности для жизни.
– Если вы являетесь возможным очевидцем данного ДТП либо располагаете какими-либо сведениями о произошедшем, просим обращаться в ОГАИ Фрунзенского РУВД Минска (ул. Д. Сердича,12) либо звонить по телефонам: 8 (017) 239-38-32 или 102. Конфиденциальность гарантируется, – отметили в ГАИ.
Фото: БЕЛТА
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ГАИ ищет очевидцев ДТП с участием пешехода в Минске
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