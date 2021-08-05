ГАИ ищет очевидцев ДТП с наездом на пешехода на улице Ванеева в Минске

Госавтоинспекция ищет очевидцев ДТП, которое произошло 1 августа в столице. Об этом сообщается в Telegram-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
1 августа 2021 года в промежутке с 2.10 до 2.28 неизвестный водитель передвигался на автомобиле по улице Ванеева. Вблизи одного из домов (на мосту через реку Свислочь) он совершил наезд на лежавшего на разделительной полосе проезжей части пешехода, мужчину 2002 года рождения, и скрылся. Пострадавшего с травмами госпитализировали.
Очевидцев аварии или граждан, обладающих информацией о произошедшем, в том числе видеозаписями, просят сообщить об этом по телефонам: 8(017) 239-30-18, 8(017) 239-60-20, 8(029) 603-77-17, 8(029) 389-38-93 либо 102. Конфиденциальность гарантируется.
Фото: БЕЛТА