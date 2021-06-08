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ГАИ Гомельской области усиливает контроль за перевозками организованных групп детей

Мероприятие стартовало 7 июня и продлится по 23 июня.

Фото: БЕЛТА

- С наступлением летних каникул возрастает количество перевозок детей в нерегулярном сообщении. Они отправляются на отдых, на экскурсии, к достопримечательным местам,- замечает официальный представитель УСК по Гомельской области Ольга Курбиева. - Соответственно важно, чтобы водители неукоснительно соблюдали при этом ПДД

Основание для усиления контроля послужила ситуация с перевозкой детей в Жлобинском районе. На автодороге Р-90 Паричи – Красный Берег сотрудники ГАИ остановили автобус со школьниками. На нем отсутствовал опознавательный знак «Перевозка детей», не было акта технического осмотра. Кроме того, в путевом листе отсутствовала отметка о прохождении инструктажа в подразделении ГАИ об особенностях требований ПДД при автомобильных перевозках этого контингента, а также мерах предосторожности, обеспечивающих безопасность юных пассажиров по маршруту. В УГАИ УВД Гомельской области замечают, что особое внимание при контроле за перевозкой ребят будет уделяться физическому состоянию водителей. 
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