ГАИ Гомельской области с 22 по 25 октября проводит массированную отработку автомобильных дорог региона

Прежде всего, госавтоинспекторы обращают внимание на то, как участники дорожного движения соблюдают требования ПДД. В приоритете - трезвость водителей за рулем, порядок с документами, использование пешеходами в темное время суток световозвращающих элементов.





Как и всегда милиционеры используют гласный, негласный и смешанный контроль. Официальный представитель УГАИ УВД Гомельского облисполкома Ольга Курбиева рассказала о статистике нарушений за вечер пятницы:

– Выявлено 65 нарушений ПДД, из них: 2 водителя задержано за управление транспортом в состоянии опьянения, 3 – не имеющих права управления и 2 - за нарушением перевозки детей. Со стороны пеших участников дорожного движения зафиксировано 29 нарушений, при этом в одном случае пешеход находился на проезжей части в нетрезвом состоянии, 28 – не были обозначены световозвращающими элементами в темное время суток.

Контроль продолжается.

Фото УГАИ УВД Гомельского облисполкома.

