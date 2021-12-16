ГАИ Гомельской области с 17 по 20 декабря усилит контроль за местными и сельскими дорогами

Правоохранители будут пресекать грубые нарушения ПДД, зачастую приводящие к происшествиям: управление транспортным средством в состоянии опьянения, без прав, непредоставление преимущества в движении пешеходам, нарушение скоростных режимов и правил перевозки пассажиров, в частности детей.

– Пристальное внимание будет также уделяться уязвимым участникам дорожного движения, пешеходам, их физическому состоянию, наличию световозвращающих элементов в темное время суток, – акцентировала внимание официальный представитель УГАИ УВД Гомельского облисполкома Ольга Курбиева.

В работе инспекторы будут использовать гласный, негласный и смешанный контроль.

Предыдущая отработка районных дорог, проведенная с 10 по 12 декабря, выявила 55 нарушений ПДД. Двоих водителей задержали за управление в нетрезвом виде, шестерых – за отсутствие прав, четверых – за летнюю резину на транспорте, троих – за перевозку детей без удерживающих кресел. Собственно, эта статистика и привела к решению повторить массированную отработку местных дорог.

Фото УГАИ УВД Гомельского облисполкома

