ГАИ Гомельской области с 1 по 10 января проведет профилактическое мероприятие «Пьяному не место на дороге!»

Не секрет, что в новогодние праздники найдутся желающие выпить, а затем сесть в машину и порулить, подвергая опасности себя и других. А потому госавтоинспекторы в десятидневку нового года усилят контроль за состоянием водителей, а также за пешеходами, которые не прочь пройтись под алкоголем по дороге.





– Только за минувшие сутки на территории области задержано семь нетрезвых водителей. Не обошлось и без дорожно-транспортного происшествия: 65-летний водитель иномарки, находясь, по предварительной информации, в состоянии алкогольного опьянения, двигался на 40-м километре автодороги Р149 Жлобин – Светлогорск, потерял контроль над управлением. Машина съехала в кювет и опрокинулась. С травмами водителя доставили в больницу, – привела факты официальный представитель УГАИ УВД Гомельского облисполкома Ольга Курбиева.

Фото УГАИ УВД Гомельского облисполкома.