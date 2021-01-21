По данным ГАИ, за минувший год на территории Гомельской области произошло 60 ДТП по вине нетрезвых водителей. 69 человек получили травмы различной степени тяжести, 16 – погибли. И вот уже тревожная статистика нового года: за 18 дней выявлено 138 случаев нетрезвого управления транспортом. В 22-х случаях водители под градусом стали участниками ДТП.
– С целью укрепления дисциплины на дорогах региона с 22 по 31 января пройдет акция «Пьяному и бесправному не место за рулем». Будет усилен контроль за физическим состоянием людей, управляющих техникой, а также наличием у них необходимых документов, – рассказала официальный представитель УГАИ УВД Гомельского облисполкома Ольга Курбиева.
В ГАИ напоминают, что, согласно Кодексу Беларуси об административных правонарушениях, за управление транспортными средствами лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, налагается штраф в размере от 50 до 100 базовых величин с лишением права управления транспортными средствами сроком на три года. Если подобное произойдет повторно в течение года, в отношении нарушителя возбуждается уголовное дело.
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ГАИ Гомельщины усиливает контроль за вождением в пьяном виде
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Фото: Алексей ВЯЗМИТИНОВ