ГАИ Гомельщины усиливает контроль за вождением в пьяном виде

, – рассказалаВ ГАИ напоминают, что, согласно Кодексу Беларуси об административных правонарушениях, за управление транспортными средствами лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, налагается штраф в размере от 50 до 100 базовых величин с лишением права управления транспортными средствами сроком на три года. Если подобное произойдет повторно в течение года, в отношении нарушителя возбуждается уголовное дело.