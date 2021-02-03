Госавтоинспекция Брестчины с 3 февраля усилила надзор за дорожным движением вблизи нерегулируемых пешеходных переходов, сообщает БЕЛТА.
Утром и вечером в пиковые часы инспекторы будут следить за тем, чтобы водители пропускали пешеходов, а те в свою очередь соблюдали правила дорожного движения и имели при себе световозвращающие элементы. В ГАИ региона обращают внимание, что нерегулируемые пешеходные переходы являются потенциально опасными участками дороги. Вблизи них необходимо снизить скорость и предоставить пешеходам преимущество в движении. Нарушение этого правила наказывается штрафом в размере от одной до пяти базовых величин.
Административная ответственность в виде предупреждения или штрафа в размере от одной до трех базовых величин грозит также за нарушение ПДД пешеходам. А если в этот момент он был выпивший, ответственность, как и сумма штрафа (от 3 БВ до 5 БВ), увеличивается.
– Пешеходы должны всегда проверять и убеждаться в безопасности перехода. Следует помнить, что сэкономленная минута (например, перебежать дорогу на мигающий зеленый), может обернуться травмами и постельным режимом. Важно осознать, что даже самый опытный водитель не сможет в считанные секунды остановить автомобиль перед внезапно появившимся человеком на дороге. Очень важно, чтобы взрослые своим ответственным поведением на дороге показывали пример детям, напоминали им о правилах безопасного поведения, подходя к пешеходным переходам, крепко держали их за руку, – подчеркнули милиционеры.
В 2020 году в Брестской области на пешеходных переходах произошло 89 ДТП, в результате которых шесть человек погибли и 84 травмированы. 11 342 водителя были привлечены к административной ответственности за то, что не пропустили пешеходов.
Фото: БЕЛТА
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ГАИ Брестской области взяла под контроль пешеходные переходы
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