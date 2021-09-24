ГАИ Брестской области проведет массированную отработку ряда автодорог

Кроме того, с 24 по 27 сентября будет проведена отработка на территориях Барановичей, Пинска, Барановичского, Ляховичского и Пинского районов, прилегающих к ним автомобильных дорог и населенных пунктов, а также мест массового отдыха граждан.Отмечается, что в выходные дни количество правонарушений на дорогах возрастает, увеличивается также число ДТП. Причинами аварий чаще всего являются спешка и невнимательность, а также вождение в состоянии алкогольного опьянения.– уточняется в сообщении.