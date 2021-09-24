ГАИ Брестской области проведет массированную отработку ряда автодорог

Госавтоинспекция Брестской области 24 и 25 сентября отработает автомобильные дороги Ивацевичского и Пружанского районов, а также расположенных рядом с ними населенных пунктов, аварийно опасных участков и территорий. Такая информация опубликована на официальной странице ГАИ УВД Брестского облисполкома в социальной сети "ВКонтакте".
Кроме того, с 24 по 27 сентября будет проведена отработка на территориях Барановичей, Пинска, Барановичского, Ляховичского и Пинского районов, прилегающих к ним автомобильных дорог и населенных пунктов, а также мест массового отдыха граждан.
Отмечается, что в выходные дни количество правонарушений на дорогах возрастает, увеличивается также число ДТП. Причинами аварий чаще всего являются спешка и невнимательность, а также вождение в состоянии алкогольного опьянения.
"Мероприятие проводится в целях профилактики правонарушений, среди которых выявление нетрезвых водителей, лиц, не имеющих права управления транспортными средствами, несоблюдение скоростного режима, правил обгона. Особое внимание сотрудники уделят водителям мототранспортных средств и тем, кто находится в состоянии опьянения", – уточняется в сообщении.