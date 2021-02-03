С сегодняшнего дня Госавтоинспекция области усилила надзор за дорожным движением вблизи нерегулируемых пешеходных переходов. Так, в часы пик инспекторы следят за тем, чтобы водители пропускали пешеходов на пешеходных переходах, а пешеходы соблюдали Правила дорожного движения и использовали световозвращатели. Старший инспектор группы агитации и пропаганды УГАИ УВД Брестского облисполкома Наталья Милюкова рассказала:
– В прошлом году на пешеходных переходах совершено 89 ДТП, в результате которых шесть человек погибли и 84 травмированы. За непропуск пешеходов к административной ответственности привлечены 11 342 водителя.
Наталья Милюкова напомнила, что за непредоставление преимущества пешеходам грозит штраф в размере от одной до пяти базовых величин. Пешеходам в темное время суток нужно обязательно использовать световозвращающие элементы. За нарушение Правил дорожного движения пешеходом наступает административная ответственность в виде предупреждения либо штрафа в размере от одной до трех базовых величин. Если в момент нарушения ПДД пешеход находился в состоянии опьянения, ответственность – штраф в размере от трех до пяти базовых величин.
Фото: БЕЛТА
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ГАИ Брестчины усилила надзор за дорожным движением вблизи нерегулируемых пешеходных переходов
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