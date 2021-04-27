ГАИ: благодаря фотофиксации автомобилей, которые не прошли техосмотр, количество нарушителей снизилось до 18-20%

Занимон привел данные статистики Белтехосмотра. Согласно цифрам, в этом году количество транспортных средств, которые приехали на станцию и получили разрешение на допуск к участию в дорожном движении, уже больше, чем за весь 2020-ый год.По мнению Занимона, этому способствовала введенная система привлечения к ответственности через использование камер фотофиксации. Также, по его словам, 97% всех постановлений, которые были вынесены водителям, не прошедшим техосмотр и попавшимся на камеры фотофиксации, составили не штрафы, а предупреждения.