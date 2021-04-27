Заместитель начальника Главного управления ГАИ МВД Александр Занимон рассказал журналистам о том, насколько эффективна система привлечения к ответственности за непройденных техосмотр через использование камер фотофиксации. По его словам, главная задача ГАИ – обеспечить безопасность на дорогах, а не привлечь максимальное количество водителей, которые не прошли техосмотр, к ответственности
- Дозированное привлечение к административной ответственности именно с этим и связано. Мы хотим максимально в правовом поле заинтересовать граждан, чтобы они сами приехали пройти техосмотр.
Занимон привел данные статистики Белтехосмотра. Согласно цифрам, в этом году количество транспортных средств, которые приехали на станцию и получили разрешение на допуск к участию в дорожном движении, уже больше, чем за весь 2020-ый год.
- Мы видим, что люди заинтересованы в том, чтобы не нарушать законодательство и безопасно участвовать в дорожном движении. В начале марта мы фиксировали и видели, что практически 50% транспортных средств ездили без ТО, то сегодня мы видим, что эта цифра существенно снижается и составляет уже 18-20%.
По мнению Занимона, этому способствовала введенная система привлечения к ответственности через использование камер фотофиксации. Также, по его словам, 97% всех постановлений, которые были вынесены водителям, не прошедшим техосмотр и попавшимся на камеры фотофиксации, составили не штрафы, а предупреждения.
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ГАИ: благодаря фотофиксации автомобилей, которые не прошли техосмотр, количество нарушителей снизилось до 18-20%
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