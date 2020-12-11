Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.55
EUR: 3.08
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Всебелорусское собрание
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. Гагаузия заинтересована в расширении совместного производства по сборке белорусских тракторов

Гагаузия заинтересована в расширении совместного производства по сборке белорусских тракторов

Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Молдове Анатолий Калинин встретился с башканом (главой) Гагаузии Ириной Влах. Об этом корреспонденту sb.by сообщили в белорусской дипломатической миссии в Кишиневе.


«На встрече отмечена важность дальнейшего расширения совместного производства по сборке белорусских тракторов в Гагаузии, а также создания нового сборочного производства электробусов МАЗ, – рассказали в белорусском посольстве.

Также была дана позитивная оценка развитию двустороннего сотрудничества в торгово-экономической и других сферах. Ирина Влах предложила провести во второй половине января 2021 года встречу с работающим в Молдове дипломатическим корпусом и пригласила Анатолия Калинина принять в ней участие.

Стороны договорились поддерживать взаимодействие для активизации сотрудничества.

Фото посольства Беларуси в Молдове
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
В Рогачевском районе сельчанин погиб на пожаре из-за сигареты
Заседание Межправительственного совета по вопросам агропромышленного комплекса СНГ прошло в формате видеоконференции
В Беларуси участились случаи мошенничества с карточками
Путин: нужно активнее продвигаться по пути интеграционного строительства
Лукашенко: Россия – стержень нашей интеграции
В ЕАЭС необходимо предусмотреть недискриминационный подход по доступу к инфраструктуре для транспортировки газа
Токаев: ЕАЭС продемонстрировал единство, сплоченность и способность противостоять тяжелейшим вызовам
Последняя надежда Трампа – чего ждать от голосования выборщиков в понедельник
Можно ли сэкономить в дни распродаж
Гагаузия заинтересована в расширении совместного производства по сборке белорусских тракторов
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Пляски на костях
Биржа: евро и доллар подешевели, российский рубль подорожал
Масочный режим в Минске соблюдают в 95% магазинов и 93% объектов общепита
Пашинян: формирование общего рынка газа союза является неотъемлемой частью экономической интеграции
Новый состав правления Белгазпромбанка сформирован
ЕАЭС должен стать центром притяжения мировых производственных торговых потоков
Белорусские дипломаты приняли участие в церемонии открытия восстановленного памятника советским воинам в Молдове
Сколько в Витебске стоят снежинки, елки, Дед Мороз и королева?
ЕАЭС следует активизировать работу с третьими странами
Марзалюк: метастазы ненависти, которых на белорусской земле не было с начала 1940-х годов, мы должны выкорчевать
В Минске проходит прощание с Вячеславом Кебичем
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Продолжим урок физкультуры
Лукашенко: мы заметно активизировали работу по устранению барьеров, максимальному сокращению изъятий и ограничений на внутреннем рынке ЕАЭС
Лукашенко предлагает задействовать потенциал ЕЭАС для продвижения сельхозпродукции на рынки третьих стран
Samsung разработал смартфон Galaxy M12 с огромной автономностью
На саммите ЕАЭС обсуждаются Стратегические направления развития евразийской экономической интеграции до 2025 года
Лукашенко принимает участие в саммите ЕАЭС в онлайн-формате
Калинин и Додон обсудили реализацию проектов в торгово-экономической сфере
Ананич: Беларусь выделяется своим подходом к сохранению исторической памяти
Беларусь получила право производить дженерик препарата нового поколения против ВИЧ
При поездках белорусов в Египет рассматривается возможность упрощения визовых процедур
Кунцевич: на историю нужно смотреть широко открытыми глазами, а не через узкую щель телеграм-каналов
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Как самому стать полицаем
На М1 ночью столкнулись пять машин, погиб мужчина
Как долго может действовать масочный режим в Минске – отвечает главный санврач
Прогноз погоды на выходные: от -8 °С до +3 °С, дождь, мокрый снег и оранжевый уровень опасности из-за гололедицы
Наши корреспонденты побывали на съемках новой серии проекта «Беларусь помнит»
Опухший язык и покрасневшие глаза: ученые выявили необычные симптомы COVID-19 у детей
В Житковичском районе спасатели вручили благодарность пожилому сельчанину, спасшему на пожаре двух земляков
Благотворительная акция "Наши сердца – детям" стартует в Беларуси 15 декабря
Netflix выпустит экранизацию «На Западном фронте без перемен» Эриха Марии Ремарка
Сын погибшего в ДТП с Ефремовым требует от актера 300 тысяч российских рублей за судебные издержки
Молокозаводы и мясокомбинаты получат субсидии на уплату части процентов по кредитам
мнение
Анатолий ЛЕМЕШЁНОК
Игры большой луны
Санкции в условиях пандемии фактически убивают людей – ООН
Мингорисполком и облисполкомы проведут 12 декабря прямые телефонные линии
В Минске на ул. Орловской временно ограничено движение из-за аварийных работ
Авторы
СКАНИРУЙТЕ