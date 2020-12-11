Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Молдове Анатолий Калинин встретился с башканом (главой) Гагаузии Ириной Влах. Об этом корреспонденту sb.by сообщили в белорусской дипломатической миссии в Кишиневе.
«На встрече отмечена важность дальнейшего расширения совместного производства по сборке белорусских тракторов в Гагаузии, а также создания нового сборочного производства электробусов МАЗ, – рассказали в белорусском посольстве.
Также была дана позитивная оценка развитию двустороннего сотрудничества в торгово-экономической и других сферах. Ирина Влах предложила провести во второй половине января 2021 года встречу с работающим в Молдове дипломатическим корпусом и пригласила Анатолия Калинина принять в ней участие.
Стороны договорились поддерживать взаимодействие для активизации сотрудничества.
Фото посольства Беларуси в Молдове
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Гагаузия заинтересована в расширении совместного производства по сборке белорусских тракторов
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