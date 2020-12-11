Гагаузия заинтересована в расширении совместного производства по сборке белорусских тракторов

– рассказали в белорусском посольстве.Также была дана позитивная оценка развитию двустороннего сотрудничества в торгово-экономической и других сферах. Ирина Влах предложила провести во второй половине января 2021 года встречу с работающим в Молдове дипломатическим корпусом и пригласила Анатолия Калинина принять в ней участие.Стороны договорились поддерживать взаимодействие для активизации сотрудничества.Фото посольства Беларуси в Молдове