Мексиканский актер Гаэль Гарсиа Берналь снимется в новом фильме М. Найт Шьямалана, пишет Deadline.

Сюжет картины пока держится в секрете. Известно, что в съемках также примут участие Томасин МакКензи, Алекс Вулф, Эбби Ли, Кен Люн, Вики Крипс, Элайза Сканлен и другие.

Премьера пока безымянного триллера планируется на 23 июля 2021 года.

Последний полнометражный проект двукратного номинанта на «Оскар» – фантастическая драма «Стекло» с Джеймсом МакЭвоем, Брюсом Уиллисом и Сэмюэлем Л. Джексоном – был довольно прохладно принят зрителями и критиками, но собрал почти 250 миллионов долларов при скромном бюджете в 20 миллионов.