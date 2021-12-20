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Габриэль Борич победил на выборах президента Чили

Новым президентом Чили стал 35-летний Габриэль Борич, пишет ТАСС.


Во время своего первого выступления в качестве избранного главы государства Борич поблагодарил всех кандидатов, которые участвовали в выборах. 

– Ради будущего Чили мы все должны быть на стороне народа, – сказал он. 

Новоиспеченный президент также поблагодарил своего соперника Хосе Антонио Каста и заявил о готовности рассмотреть его предложения о развитии страны. 

Габриэль Борич официально вступит в должность главы государства 11 марта 2022 года. Отмечается, что он станет самым молодым президентом в истории Чили. 

В воскресенье, 19 декабря, в Чили состоялся второй тур выборов президента. Согласно данным, которые опубликовала Избирательная служба республики по итогам подсчета почти 100% голосов, за Борича проголосовали 55,87% избирателей, за Каста – 44,13%.
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Фото: РЕЙТЕР
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