Футуристичный дизайн и джойстики вместо руля: Hyundai представила электрокроссовер Seven

Дизайн большого кроссовера напоминает минивэн Staria и кросс-хетч Ioniq 5. Новинка получила светодиодную оптику с пиксельным узором, прямоугольные колесные арки, а также 23-дюймовые колеса с опускающимися заслонками, которые обычно закрыты для лучшей обтекаемости, но открываются, когда требуется охладить тормоза. Оптика параметрических пикселей может воспроизводить различные анимированные сигналы.Необычно, что кузов не пятидверный. По левому борту только одна дверь – водительская. Справа задняя дверь распахивается против хода.Электрическая платформа, большая колесная база и ровный пол позволили превратить интерьер концепта в уютную комнату. Вместо задних сидений у машины установлен комфортный диван. При этом два большие передние сиденья можно развернуть против хода. За чистоту салона отвечает функция ультрафиолетового обеззараживания.Пока что компания не раскрыла параметры двигателей. Но сообщается, что Hyundai Seven построен на модульной платформе E-GMP, которая предусматривает 800-вольтовую электросистему и зарядное устройство постоянного тока мощностью до 350 кВт. Восполнить заряд батареи с 10% до 80% можно за 20 минут. Ожидаемая дальность хода на одной зарядке – по меньшей мере 480 км.Отмечается, что серийный электрокроссовер Hyundai Ioniq 7 стоит ожидать не раньше 2023 года и, конечно же, он будет иметь традиционный интерьер, но внешность не должна серьезно измениться, по крайней мере так было с шоукаром Hyundai 45, который перерос в серийный кросс-хетчбэк Ioniq 5.Фото: скриншот видео