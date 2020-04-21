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Футбольный клуб из Италии выпустит форму, основанную на рисунке шестилетнего мальчика

Итальянский футбольный клуб «Пескара» выпустит форму, основанную на рисунке шестилетнего болельщика.

Фото: twitter.com/PescaraCalcio

«Дельфины» решили во время карантина немного развлечь фанатов и запустили конкурс на лучший дизайн для новой формы, при этом поучаствовать в нем могли только дети. В итоге победителем стал шестилетний Луиджи Д’Агостино, который ярко обыграл эмблему клуба, на которой как раз изображен дельфин. Только у мальчика млекопитающее не просто скачет по волнам, а играет с мячом под радугой.

Компания Erreà, которая шьет экипировку для «Пескары», уже согласилась выпустить форму на основе рисунка Луиджи.

«Дельфины» выступают во втором по силе дивизионе Италии — Серии В — и на момент остановки чемпионата занимали 14-е место из 20 команд.

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Футбольный клуб из Италии выпустит форму, основанную на рисунке шестилетнего мальчика
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