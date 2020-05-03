Футболисты «Шахтера» разгромили «Ислочь» в заключительном матче 7-го тура чемпионата Беларуси

В Солигорске состоялся заключительный матч седьмого тура чемпионата Беларуси по футболу, в котором местный «Шахтер» разгромил «Ислочь» — 4:0.

Команда Юрия Вернидуба, которая начинала сезон, мягко говоря, не лучшим образом, кажется, окончательно нашла свою игру. В прошлом туре «горняки» в классном стиле обыграли на выезде брестское «Динамо» (2:0), а в среду были близки к тому, чтобы совершить суперкамбэк в противостоянии с действующими чемпионами в Кубке Беларуси (4:2, результат первой игры — 0:2). Сегодня же солигорчане уверенно разобрались с крепкой дружиной Виталия Жуковского.

Справедливости ради, «волки» не заслужили столь разгромного счета по игре: гости больше владели мячом (55% против 45%) и даже чаще били по воротам (12 ударов против 11), но хозяева поля были точнее (7 попаданий в створ против 4), а самое главное результативнее. Кажется, фортуна возвращает «Шахтеру» старые долги.

Стоит отметить, что возвращение «Шахтера» на привычный высокий уровень совпало с полноценным восстановлением левого крайка Николы Антича, который провел очередной отличный матч, поучаствовав в первых двух взятиях ворот: сперва серб отдал голевую на Виталия Лисаковича, а затем после его мощного удара с подбора на добивании отличился Дмитрий Подстрелов.

Лисакович, к слову, еще один символ «воскрешения» «Шахтера». В таланте молодого форварда не сомневался никто и никогда, однако Виталий долгое время не мог найти общий язык с тренерами. И теперь, судя по всему, нашел. В последних трех матчах 22-летний нападающий забил пять мячей, а это уже похоже на результат настоящего бомбардира, а не вечно подающего надежды юноши.

Точку в разгроме поставил Дарко Бодул, которого Лисакович усадил на скамейку запасных. Воспитанник легендарного «Аякса» не стал включать капризную звезду и с радостью воспользовался даже теми десятью минутами, что ему доверили в концовке встречи.

«Шахтер» — «Ислочь» — 4:0 (Лисакович, 15, 78, Подстрелов, 62, Бодул, 85).

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В стартовом матче седьмого тура, состоявшемся в пятницу, «Смолевичи» проиграли в Борисове столичному «Энергетику-БГУ» ( 0:2 ). В субботу «Минск» разгромно уступил на столичном «Тракторе» жодинскому «Торпедо-БелАЗ» ( 2:5 ), брестский «Рух» дома вырвал ничью у «Городеи» ( 1:1 ), а минское «Динамо» сенсационно проиграло на домашней арене «Слуцку» ( 1:2 ).

Ранее сегодня «Белшина» в Бобруйске уступила по всем статьям брестскому «Динамо» (0:3), «Витебск» на последних минутах упустил и победу, и ничью в игре с мозырьской «Славией» (2:3), а БАТЭ одолел гродненский «Неман» (3:1).



Чем ближе лето, тем больше турнирная таблица Высшей лиги напоминает предсезонные раскладки. Фавориты постепенно набирают форму и подтягиваются к вершине, на которой находится гордый, всемирно известный клуб из чудесного города Слуцка.



Таблица Высшей лиги:

1. «Слуцк» — 16 очков (7 матчей).

2. «Торпедо-БелАЗ» — 14 (7).

3. БАТЭ — 13 (7).

4. «Энергетик-БГУ» — 12 (7).

5.«Ислочь» — 12 (7).

6. «Шахтер» — 11 (7).

7. «Динамо-Брест» — 10 (7).

8. «Славия» — 10 (7).

9. «Витебск» — 10 (7).

10. «Городея» — 10 (7).

11. «Динамо-Минск» — 9 (7).

12. «Рух» — 9 (7).

13. «Минск» — 9 (7).

14. «Неман» — 8 (7).

15. «Смолевичи» — 3 (7).

16. «Белшина» — 2 (7).

Фото:

vk.com/fcshakhterby