Футболисты минского "Динамо" победили "Туапсе" на сборе в Сочи

Белорусские футбольные клубы провели сегодня очередные контрольные предсезонные поединки, сообщает корреспондент БЕЛТА.

У футболистов минского "Динамо" на учебно-тренировочном сборе в Сочи сегодня сразу две встречи с российскими командами. В первой из них минчане обыграли "Туапсе" со счетом 2:0. Голы забили Владислав Лях и Владислав Ложкин. Позже динамовцы сыграют с "Енисеем" из Красноярска. До этого команда Леонида Кучука дважды выиграла у еще одного российского клуба "Тюмени" - 5:1 и 2:1.

Гродненский "Неман" в своем футбольном манеже переиграл гостей из "Слуцка" с результатом 2:0. Оба мяча были забиты в первом тайме - на 5-й минуте счет открыл Егор Зубович, а через 25 минут его успех повторил Алексей Гаврилович.

Минский "Энергетик-БГУ" разгромил в домашнем спарринге представителей 1-й лиги национального первенства футболистов "Сморгони" со счетом 4:1. Также сегодня стало известно, что бывший игрок "энергетиков" и солигорского "Шахтера" узбекский нападающий Джасурбек Яхшибоев подписал контракт с одним из лидеров чемпионата Польши варшавской "Легией".

По материалам БЕЛТА