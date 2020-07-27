Футболисты «Ливерпуля» повторили рекорд АПЛ по количеству побед за сезон

Футболисты «Ливерпуля» повторили рекорд чемпионата Англии по количеству одержанных побед за сезон, сообщает OptaJoe в Twitter.

В заключительном туре мерсисайдцы одолели на выезде «Ньюкасл» (3:1), одержав 32-ю викторию в Премьер-лиге — 2019/2020.

Ранее аналогичный результат в сезоне — 2017/18 показал «Манчестер Сити».

Напомним, «Ливерпуль» обеспечил себе победу в английской Премьер-лиге за семь туров до финиша турнира, выиграв чемпионский титул впервые за 30 лет. Следом расположились «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Челси», которые также получили путевки в Лигу чемпионов. В квалификации Лиги Европы выступят «Лестер» и «Тоттенхэм». Прописки в элитном дивизионе лишились «Борнмут», «Уотфорд» и «Норвич».

Лучшим бомбардиром АПЛ стал форвард «Лестера» Джейми Варди, забивший 23 мяча. Лучшим ассистентом — хавбек «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне, на счету которого 20 голевых передач. Лучшим по количеству сухих матчей стал также вратарь «горожан» Эдерсон, в активе которого 16 «шатаутов».