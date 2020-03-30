Футболисты «Барселоны» отказались от 70 процентов зарплаты

По словам Месси, футболисты согласились на 70-процентное понижение оклада. Месси отметил, что он и его одноклубники направят деньги рядовым работникам клуба, чтобы они смогли получить зарплаты в полном объеме.При этом ранее была опубликована информация, что некоторые футболисты «Барселоны» раскритиковали просьбу руководства отказаться от части зарплаты в связи со случившейся в чемпионате Испании паузой, спровоцированной пандемией коронавируса. Месси в обращении обратил внимание, что это не соответствовало действительности, и футболисты с самого начала собирались отдать деньги, но для того, чтобы уладить формальности, понадобилось время.