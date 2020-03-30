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Футболисты «Барселоны» отказались от 70 процентов зарплаты

Как сообщил форвард каталонской «Барселоны» Лионель Месси, игроки команды отказались от большей части зарплаты, чтобы клуб смог пережить финансовые трудности. Соответствующий пост он разместил в своем Instagram-профиле.



По словам Месси, футболисты согласились на 70-процентное понижение оклада. Месси отметил, что он и его одноклубники направят деньги рядовым работникам клуба, чтобы они смогли получить зарплаты в полном объеме.

При этом ранее была опубликована информация, что некоторые футболисты «Барселоны» раскритиковали просьбу руководства отказаться от части зарплаты в связи со случившейся в чемпионате Испании паузой, спровоцированной пандемией коронавируса. Месси в обращении обратил внимание, что это не соответствовало действительности, и футболисты с самого начала собирались отдать деньги, но для того, чтобы уладить формальности, понадобилось время.
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Фото: Рейтер
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