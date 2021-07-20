Футбольный клуб Английской премьер-лиги (АПЛ) "Эвертон" отстранил игрока основной команды до завершения расследования полиции в его отношении. Об этом сообщается на сайте футбольного клуба.
Имя футболиста не разглашается. "Эвертон" выразил готовность сотрудничать с правоохранительными органами. Пока больше никаких комментариев клуб давать не будет.
По сообщениям полиции известно, что футболист был задержан несколько дней назад и ему 31 год.
Под данное описание подходят два игрока «Эвертона» – исландец Гилфи Сигурдссон и британец Фабиан Делф. Однако в сети пишут об исландце. К тому же его супруга Александра Хельга Иварсдоттир удалила личную страницу в Instagram.
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Футболиста "Эвертона" подозревают в педофилии. Клуб отстранил игрока до окончания расследования
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