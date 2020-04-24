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  2. Футболист «Зенита» назвал Виктора Гончаренко гением

Футболист «Зенита» назвал Виктора Гончаренко гением

Голкипер петербуржского «Зенита» Андрей Лунев в интервью YouTube-каналу «Честность — не порок» заявил, что считает белорусского тренера Виктора Гончаренко, ныне возглавляющего московский ЦСКА, гением.

— Перед своим дебютом в чемпионате России я поначалу был уверен, что выйду и не испорчу, — цитирует вратаря «Спорт-Экспресс». — На тренировках все получалось, чувствовал уверенность в себе. Единственное, психологический момент: долго шел — и вот оно, главное, по большому счету, не опозориться. У нас тренером был Виктор Гончаренко, и я реально его считаю гением. Он подошел ко мне и говорит: «Слушай, Лунь, просто подсказываешь защитникам, что им делать, и все. Ничего не придумывай, и все будет нормально». И как рукой сняло волнение. Вышел — поймал мяч, пошла уверенность, получал удовольствием.

Лунев выступал под руководством Гончаренко в «Уфе» в 2016 году. Именно белорусский специалист впервые доверил вратарю, до этого игравшему только в ФНЛ (Д2), ПФЛ (Д3) и молодежном первенстве России, место в основном составе команды Премьер-лиги. 11 сентября 2016 года в дебютном матче в элитном дивизионе против «Краснодара» вратарь отыграл на «ноль» (0:0). Затем «Уфа» с Луневым в воротах сенсационно обыграла на выезде «Локомотив» (1:0) и «Спартак» (1:0), при этом в игре с «железнодорожниками» кипер отразил пенальти. До конца года Лунев провел за башкирскую команду 10 матчей, в которых оформил 6 «сухарей» и пропустил 7 мячей. В декабре он перешел в «Зенит» за 3,5 млн евро.

Виктор Гончаренко в декабре 2016-го возглавил ЦСКА, сменив на этом посту Леонида Слуцкого, которому он ассистировал в тренерском штабе «армейцев» в 2015—2016 годах до прихода в «Уфу».

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Фото: Рейтер
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