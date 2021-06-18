Футболист сборной Дании Эриксен будет выписан из больницы с кардиостимулятором в пятницу

Игроку, который перенес сердечный приступ во время матча групповой стадии чемпионата Европы против финнов (0:1), был установлен имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор (ИКД), предназначенный для устранения угрожающих жизни аритмий и предотвращения остановки сердца.12 июня в концовке первого тайма матча чемпионата Европы Дания – Финляндия Кристиан Эриксен упал на газон и не смог подняться. Полузащитнику датской сборной около четверти часа оказывали помощь прямо на поле, а после этого футболиста увезли в больницу. Как впоследствии стало известно, Эриксен перенес остановку сердца. Сейчас состояние игрока стабильно.