Футболист «Энергетика-БГУ» Умаров перейдет в БАТЭ

Футболист «Энергетика-БГУ» Шахбоз Умаров продолжит карьеру в БАТЭ, информирует пресс-служба борисовчан.

Фото: ФК «БАТЭ»

21-летний узбекистанец подписал контракт с «желто-синими» и сможет пополнить ряды 15-кратных чемпионов страны в ходе второго отрезка летнего трансферного периода (15–28 сентября) или с 1 января 2021 года в зависимости от решения руководства клуба.

Воспитанник ташкентского «Пахтакора» начинал карьеру в АГМК из Алмалыка, однако, так и не сумев закрепиться в основной команде, этой зимой перебрался в «Энергетик-БГУ». На старте сезона полузащитник в основном выходил на поле со скамейки запасных, но с мая стал основным игроком «студентов». На данный момент Умаров провел 17 матчей в Высшей лиге, в которых забил два мяча, один из них – победная «пушка» в ворота будущей «родной» команды.

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Ранее БАТЭ подписал контракт с хавбеком «Витебска» Сергеем Волковым, который присоединится к борисовчанам с 1 января.

«Энергетик-БГУ», который стал главной сенсацией первого круга национального первенства, этим летом лишился уже трех игроков. Ранее «студентов» покинули главные звезды – Джасурбек Яхшибоев перешел в «Шахтер», а Дэвид Тве – в брестское «Динамо». Узбекистанский форвард, к слову, в дебютном матче за «горняков» отметился голом в ворота «Городеи» (4:1), что позволило ему с десятью мячами выйти на чистое первое место в гонке бомбардиров.

Кстати, капитан «Энергетика-БГУ» Алексей Носко также близок к переходу в БАТЭ, однако в этом случае руководству борисовчан необходимо договариваться с брестским «Динамо», которому принадлежат трансферные права на полузащитника.