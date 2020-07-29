Футболист брестского «Динамо» может перейти в российский «Ахмат»

Футболист брестского «Динамо» Александр Павловец может продолжить карьеру в российском «Ахмате», пишет Sport24.

Фото: dynamo-brest.by

По информации издания, грозненский клуб подпишет предварительный контракт с 23-летним защитником, а официальный переход состоится зимой.

Воспитанник БАТЭ перебрался в брестское «Динамо» из жодинского «Торпедо-БелАЗ» в январе 2019-го. За полтора года защитник помог команде завоевать чемпионский титул и два Суперкубка Беларуси. В футболке «южан» Павловец провел 44 матча во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу. В активе Александра значится шесть игр в составе национальной сборной.

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