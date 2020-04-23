Авторы 18+

Беларусь Сегодня
Минск
Минск:
+16 oC
USD: 2.49
EUR: 2.7
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Специальный проект "Беларусь помнит"
Особый взгляд на глубинку
  1. Главная
  2. Футболист Станислав Драгун направит 20 тыс. рублей боровлянским больницам для борьбы с COVID-19

Футболист Станислав Драгун направит 20 тыс. рублей боровлянским больницам для борьбы с COVID-19

Футболист БАТЭ и сборной Беларуси Станислав Драгун и его семья оказали финансовую поддержу медицинским учреждениям в Боровлянах, в которых лечат зараженных коронавирусной инфекцией, пишет «Млын.by».

— Станислав, которого я знала еще учеником нашей гимназии, пришел в [Боровлянский] сельисполком, чтобы узнать, какой больнице сегодня в большей мере нужна поддержка, — поведала председатель Жанна Воробей. — И хочу заметить, что это первый подобный частный визит. Не может не радовать, что молодые активные ребята не только не остаются в стороне от общих проблем, но и демонстрируют землякам пример своей ответственной гражданской позиции.

Чемпионат Беларуси по футболу остается единственным в Европе, который не остановили из-за пандемии, поэтому полузащитник 15-кратных чемпионов страны приехал в родные Боровляны прямо с тренировки — в субботу «желто-синие» сыграют с «Городеей» в шестом туре Высшей лиги.

— Решение о том, что мы окажем помощь от всей нашей большой семьи, приняли давно. Точно знали, что часть средств отправим на счет Минской районной больницы, где много лет трудилась моя мама Алла Николаевна. Это знак внимания и солидарности с теми, кому сейчас очень непросто. Хочу заметить, что в Боровлянах все каким-то образом связаны с медициной. Так получилось, что и моя теща Светлана Алексеевна тоже врач. Так что мы не могли остаться в стороне от общей беды, — признался Драгун.

Игрок национальной сборной перевел 10 тысяч белорусских рублей на счет районной больницы прямо из кабинета председателя. Такая же сумма будет направлена в госпиталь ветеранов Великой Отечественной войны.

— Приятно сделать что-то хорошее для тех, кто, жертвуя собой, спасает чужие жизни, — добавил хавбек.

К слову, футболист продолжает жить на малой родине, где старается поддерживать юных спортсменов. Так, в одной из школ Станислав открыл детский футбольный клуб, двери которого открыты для всех мальчишек.

По данным на 22 апреля, в Беларуси коронавирус выявили у 7281 человек, 769 пациентов выздоровели, 58 скончались.

Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Подпишись на SB.BY в один клик
Фото: Дмитрий ТКАЧЕВ
Версия для печати
Загрузка...
Новости и статьи
В Германии снижается уровень поддержки карантинных мероприятий
Иран пообещал обстреливать корабли США
В профсоюзный фонд страхования медиков перечислили уже более 500 тыс. рублей
После субботника Могилев станет чище и зеленее
Копипасту не подлежит. Как защитить свои авторские права в соцсетях?
Борьба с коронавирусом — задача всей вертикали власти
Профсоюзы Минской области передали больницам средства индивидуальной защиты на более чем 400 тыс. руб.
Румас: проект стратегии развития евразийской интеграции — результат сложного компромисса сторон
Гражданин Польши незаконно пересек границу, стремясь попасть к девушке в Гродно
Президент рекомендует обратить внимание на отечественные тест-системы на COVID-19
мнение
Юрий ТЕРЕХ
О яблонях и яблоках
Боец из отряда Володьки. В рядах белорусских партизан с врагом сражался 24-летний Гантай Ташниязов из Узбекистана
Как запомнить ПИН-код от карты, стихотворение и параграф из учебника
Профсоюзы на субботнике приведут в порядок места боевой славы
К 9 мая благоустроят более 7,6 тысячи мемориальных комплексов
Toyota представила конкурента Nissan Juke
Футболист Станислав Драгун направит 20 тыс. рублей боровлянским больницам для борьбы с COVID-19
Более 1,5 тысячи новичков вступили в ряды волонтеров Белорусского Красного Креста с начала эпидемии коронавируса
Умерла автор песен группы «Ласковый май» Алла Гольцева
Экономика, поставки энергоресурсов и перспективы "Восточного партнерства" — о чем говорили Лукашенко и Науседа
Нацбанк будет отслеживать выполнение МФО рекомендаций по отсрочкам платежей и снижению ставок для клиентов в период пандемии
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Ленин будет жить
Авторы
СКАНИРУЙТЕ