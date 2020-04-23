Футболист Станислав Драгун направит 20 тыс. рублей боровлянским больницам для борьбы с COVID-19

Футболист БАТЭ и сборной Беларуси Станислав Драгун и его семья оказали финансовую поддержу медицинским учреждениям в Боровлянах, в которых лечат зараженных коронавирусной инфекцией, пишет «Млын.by».

— Станислав, которого я знала еще учеником нашей гимназии, пришел в [Боровлянский] сельисполком, чтобы узнать, какой больнице сегодня в большей мере нужна поддержка, — поведала председатель Жанна Воробей. — И хочу заметить, что это первый подобный частный визит. Не может не радовать, что молодые активные ребята не только не остаются в стороне от общих проблем, но и демонстрируют землякам пример своей ответственной гражданской позиции.

Чемпионат Беларуси по футболу остается единственным в Европе, который не остановили из-за пандемии, поэтому полузащитник 15-кратных чемпионов страны приехал в родные Боровляны прямо с тренировки — в субботу «желто-синие» сыграют с «Городеей» в шестом туре Высшей лиги.

— Решение о том, что мы окажем помощь от всей нашей большой семьи, приняли давно. Точно знали, что часть средств отправим на счет Минской районной больницы, где много лет трудилась моя мама Алла Николаевна. Это знак внимания и солидарности с теми, кому сейчас очень непросто. Хочу заметить, что в Боровлянах все каким-то образом связаны с медициной. Так получилось, что и моя теща Светлана Алексеевна тоже врач. Так что мы не могли остаться в стороне от общей беды, — признался Драгун.

Игрок национальной сборной перевел 10 тысяч белорусских рублей на счет районной больницы прямо из кабинета председателя. Такая же сумма будет направлена в госпиталь ветеранов Великой Отечественной войны.

— Приятно сделать что-то хорошее для тех, кто, жертвуя собой, спасает чужие жизни, — добавил хавбек.

К слову, футболист продолжает жить на малой родине, где старается поддерживать юных спортсменов. Так, в одной из школ Станислав открыл детский футбольный клуб, двери которого открыты для всех мальчишек.

По данным на 22 апреля, в Беларуси коронавирус выявили у 7281 человек, 769 пациентов выздоровели, 58 скончались.