Футбол. Женский чемпионат Беларуси начнется 30 апреля

Чемпионат Беларуси по футболу среди женских команд стартует 30 апреля. Соответствующее решение сегодня было принято на заседании бюро исполкома Ассоциации «Белорусская федерация футбола», информирует пресс-служба АБФФ.

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Женское национальное первенство должно было начаться 16 апреля, однако его старт пришлось перенести, так как некоторые футболисты контактировали с возможными носителями коронавирусной инфекции. В федерации отметили, что эти игроки в итоге сдали отрицательные тесты на COVID-19.

Таким образом, женский чемпионат Беларуси начнется в следующий четверг. Расписание первого тура опубликовано на сайте АБФФ. В стартовом матче юниорская сборная Беларуси (U-19) сыграет с минским «Динамо-БГУФК». Начало встречи в 16.00.