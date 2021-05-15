Футбол. «Витебск» обыграл РЦОР-БГУ, уступая по ходу матча с разницей в два мяча

В Витебске завершился очередной матч девятого тура чемпионата страны по футболу. Местная одноименная команда взяла верх над столичным РЦОР-БГУ – 3:2.
На стартовом отрезке сезона «Витебск» был, пожалуй, самой скучной командой ЧБ – сразу пять игр «северян» из семи закончились со счетом 0:0. Но в последних турах команда Евгения Чернухина, что называется, и сама играет, и другим позволяет. Неделю назад «Витебск» устроил голевую перестрелку с «Минском», по итогам которой победитель выявлен не был – 3:3. А сегодня нечто подобное произошло и в игре с РЦОР-БГУ.
К середине первого тайма «студенты» захватили весьма комфортное лидерство – 2:0 благодаря голам Владислава Васильева (22-я минута, с пенальти) и Михаила Башилова (23). Но хозяева поля не сникли – и во втором тайме развернули течение игры в обратную сторону. Голевой дубль оформил Руслан Теверов (49, 57), а еще один мяч в ворота гостей отправил Мараньяо Вандерсон (60).
В оставшееся до финального свистка время обе команды имели несколько удобных возможностей для того, чтобы изменить результат. Но счет на табло остался прежним.
Вчера «Спутник» проиграл «Славии» – 0:2, а минское «Динамо» добилось победы над «Сморгонью» – 2:0. А в первом сегодняшнем поединке, и одном из ключевых в туре, «Шахтер» сломил сопротивление «Немана» – 2:1. Сегодня несколько позже еще пройдут матчи «Торпедо-БелАЗ» – «Ислочь» и БАТЭ – «Рух». А завтра тур закроется играми «Слуцк» – «Минск» и «Динамо» (Брест) – «Гомель».
Турнирная таблица сейчас выглядит так: 1. «Шахтер» – 27 очков (9 матчей), 2. «Динамо» (Минск) – 20 (9), 3. БАТЭ – 17 (8), 4. «Гомель» – 15 (8), 5. «Рух» – 15 (8), 6. «Динамо» (Брест) – 14 (8), 7. «Витебск» – 12 (9), 8. «Ислочь» – 12 (8), 9. «Торпедо-БелАЗ» – 11 (8), 10. «Минск» – 9 (8), 11. «Славия» – 8 (9), 12. «Неман» – 6 (9), 13. РЦОР-БГУ – 6 (9), 14. «Слуцк» – 6 (8), 15. «Сморгонь» – 4 (9), 16. «Спутник» – 3 (9).
Список бомбардиров возглавляет Дембо Дарбо («Шахтер»), который забил девять мячей. На счету его ближайшего преследователя, Андрея Соловья из «Гомеля», на три гола меньше.
Фото: vk.com/fcvitebskby
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Футбол. «Витебск» обыграл РЦОР-БГУ, уступая по ходу матча с разницей в два мяча
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