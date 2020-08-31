Рулевой ФК «Шахтер» (Солигорск) Юрий Вернидуб принял решение подать в отставку со своего поста по собственному желанию в связи с семейными обстоятельствами. Клуб удовлетворил запрос тренера и приступил к поиску нового наставника. Вместе с украинским специалистом «Шахтер» покидают Дмитрий Кара-Мустафа, Александр Ногин, Игорь Фокин и Валерий Михайленко, работавшие помощниками Юрия Вернидуба.
Фото: fcshakhter.by
«Наш футбольный клуб благодарит Юрия Николаевича и его тренерский штаб за совместную работу и желает успехов в дальнейшей карьере», – говорится в сообщении на официальном сайте клуба.
На посту главного тренера «Шахтера» Юрий Вернидуб не проработал и года. Украинский специалист, напомним, стал у руля команды из Солигорска в ноябре 2019-го, сменив в этой должности Сергея Ташуева.
«Шахтер» не лучшим образом начал нынешний сезон – проиграл брестскому «Динамо» в матче за Суперкубок (0:2), не смог преодолеть сопротивление все той же команды из Бреста в полуфинале Кубка страны – 2019/2020 (0:2, 4:2), терял очки в чемпионате. Но затем дела наладились. Команда из Солигорска выдала впечатляющую 16-матчевую серию без поражений в ЧБ и сейчас, набрав по итогам 22 туров 43 очка, на пару с БАТЭ возглавляет турнирную таблицу. Не возникло у «горняков» проблем и во вчерашнем матче 1/16 финала Кубка Беларуси – 2020/2021 против «Гомеля» (4:1).
Однако при этом не стоит забывать, что на прошлой неделе «Шахтер» оконфузился в 1-м квалификационном раунде Лиги Европы, уступив на своем поле скромному молдавскому клубу «Сфынтул Георге» (0:0 – в основное время, 1:4 – по пенальти).
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Футбол. Вернидуб подал в отставку с поста главного тренера «Шахтера»
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