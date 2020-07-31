Футбол. Треботич покинул минское «Динамо»

Хорватский футболист Динко Треботич покинул минское «Динамо», сообщает пресс-служба столичного клуба.

Стороны прекратили сотрудничество по обоюдному согласию.

Полузащитник перешел в стан «бело-голубых» в июле 2018 года из хорватского «Славена». В футболке «Динамо» 30-летний хавбек провел 28 матчей, в которых забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи.

Этой зимой Треботич отправился в аренду в венгерский «Ракоци». После возвращения в Минск игрок отыграл всего одну встречу за дубль «Динамо».