Футбол. «Торпедо-БелАЗ» и «Минск» не смогли выявить победителя

В Жодино завершился предпоследний матч 22-го тура чемпионата страны по футболу. «Торпедо-БелАЗ» и «Минск» поделили очки – 1:1.



«Торпедо-БелАЗ» подходило к игре, имея в активе четырехматчевую беспроигрышную серию (две победы, две ничьи) и в статусе безусловного фаворита. Жодинцы борются за медали.



«Минск» же, хоть он тоже обладает весьма квалифицированным подбором игроков, пока решает куда более приземленную задачу по сохранению элитной прописки на следующий год.



В начале августа кресло главного тренера «Минска» вместо отправленного в отставку Андрея Разина занял Вадим Скрипченко. Но победного импульса, во всяком случае, пока, перестановки на тренерском мостике не дали. Впрочем, если исходить из того, как складывался сегодняшний матч, и ничья – хороший результат для «горожан».



Поединок прошел при ощутимом преимуществе «автозаводцев», которые оказались лучше буквально по всем статистическим показателям (процент владения мячом – 54 на 46, удары – 31:9, в створ ворот – 14:4, угловые – 15:6). Однако добиться победы подопечные Юрия Пунтуса не сумели.



Габриэль Рамос Да Пенья вывел хозяев поля вперед на 39-й минуте. Но в самом начале второго тайма Роман Грибовский восстановил паритет.



Шесть матчей этого тура были сыграны позавчера, вчера и сегодня несколько ранее. Минское «Динамо» сломило сопротивление «Слуцка» – 2:1. Возглавляющий таблицу «Шахтер» весьма неожиданно не нашел аргументов против «Ислочи» – 2:4. Брестское «Динамо» потерпело еще более сенсационное поражение от «Белшины» – 1:2. РЦОР-БГУ разгромил «Смолевичи» – 4:1. «Городея» уступила «Руху» – 1:3. А «Славия» и «Витебск» разошлись результативным миром – 1:1.



Тур закроется встречей между «Неманом» и БАТЭ в Гродно, которая начнется совсем скоро, в 20.00. Без сомнений, это центральный поединок всего тура, что становится ясно даже после беглого ознакомления с турнирной таблицей.



На данный момент она выглядит так: 1. «Шахтер» – 43 очка (22 матча), 2. БАТЭ – 40 (21), 3. «Неман» – 38 (20), 4. «Торпедо-БелАЗ» – 35 (22), 5. «Ислочь» – 35 (22), 6. РЦОР-БГУ – 34 (22), 7. «Рух» – 33 (22), 8. «Динамо» (Минск) – 33 (21), 9. «Витебск» – 30 (22), 10. «Динамо» (Брест) – 29 (20), 11. «Славия» – 24 (20), 12. «Слуцк» – 21 (21), 13. «Городея» – 20 (22), 14. «Минск» – 19 (19), 15. «Белшина» – 19 (22), 16. «Смолевичи» – 14 (20).



Список бомбардиров уверенно возглавляет Джасурбек Яхшибоев (РЦОР-БГУ, «Шахтер»), имеющий на своем счету 12 забитых мячей.