Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.52
EUR: 2.98
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Специальный проект "Беларусь помнит"
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. Футбол. «Торпедо-БелАЗ» и «Минск» не смогли выявить победителя

Футбол. «Торпедо-БелАЗ» и «Минск» не смогли выявить победителя

В Жодино завершился предпоследний матч 22-го тура чемпионата страны по футболу. «Торпедо-БелАЗ» и «Минск» поделили очки – 1:1.

«Торпедо-БелАЗ» подходило к игре, имея в активе четырехматчевую беспроигрышную серию (две победы, две ничьи) и в статусе безусловного фаворита. Жодинцы борются за медали.

«Минск» же, хоть он тоже обладает весьма квалифицированным подбором игроков, пока решает куда более приземленную задачу по сохранению элитной прописки на следующий год.

В начале августа кресло главного тренера «Минска» вместо отправленного в отставку Андрея Разина занял Вадим Скрипченко. Но победного импульса, во всяком случае, пока, перестановки на тренерском мостике не дали. Впрочем, если исходить из того, как складывался сегодняшний матч, и ничья – хороший результат для «горожан».

Поединок прошел при ощутимом преимуществе «автозаводцев», которые оказались лучше буквально по всем статистическим показателям (процент владения мячом – 54 на 46, удары – 31:9, в створ ворот – 14:4, угловые – 15:6). Однако добиться победы подопечные Юрия Пунтуса не сумели.

Габриэль Рамос Да Пенья вывел хозяев поля вперед на 39-й минуте. Но в самом начале второго тайма Роман Грибовский восстановил паритет.

Шесть матчей этого тура были сыграны позавчера, вчера и сегодня несколько ранее. Минское «Динамо» сломило сопротивление «Слуцка» – 2:1. Возглавляющий таблицу «Шахтер» весьма неожиданно не нашел аргументов против «Ислочи» – 2:4. Брестское «Динамо» потерпело еще более сенсационное поражение от «Белшины» – 1:2. РЦОР-БГУ разгромил «Смолевичи» – 4:1. «Городея» уступила «Руху» – 1:3. А «Славия» и «Витебск» разошлись результативным миром – 1:1.

Тур закроется встречей между «Неманом» и БАТЭ в Гродно, которая начнется совсем скоро, в 20.00. Без сомнений, это центральный поединок всего тура, что становится ясно даже после беглого ознакомления с турнирной таблицей.

На данный момент она выглядит так: 1. «Шахтер» – 43 очка (22 матча), 2. БАТЭ – 40 (21), 3. «Неман» – 38 (20), 4. «Торпедо-БелАЗ» – 35 (22), 5. «Ислочь» – 35 (22), 6. РЦОР-БГУ – 34 (22), 7. «Рух» – 33 (22), 8. «Динамо» (Минск) – 33 (21), 9. «Витебск» – 30 (22), 10. «Динамо» (Брест) – 29 (20), 11. «Славия» – 24 (20), 12. «Слуцк» – 21 (21), 13. «Городея» – 20 (22), 14. «Минск» – 19 (19), 15. «Белшина» – 19 (22), 16. «Смолевичи» – 14 (20).

Список бомбардиров уверенно возглавляет Джасурбек Яхшибоев (РЦОР-БГУ, «Шахтер»), имеющий на своем счету 12 забитых мячей.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Только факты. Подпишись на SB.BY
Версия для печати
Новости и статьи
Рачков: попытки реализовать сценарий цветной революции в Беларуси не приносят результатов
Эйсмонт: весь день Лукашенко работал в ситуационном центре во Дворце Независимости, контролировал обстановку
Предприятия Минпрома работают в штатном режиме - Пархомчик
В Лондоне на полтора часа сломался Тауэрский мост
«Гомель» разгромил «Локомотив» в центральном матче 15-го тура чемпионата Беларуси по футболу в первой лиге
На Хайнане запустили приложение для изучения иностранных языков
Футбол. «Торпедо-БелАЗ» и «Минск» не смогли выявить победителя
Лукашенко прилетел во Дворец Независимости. ВИДЕО
Боррель: ЕС должен продолжать работать с Лукашенко
Не забудем. Хотя простим
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Не забудем. Хотя простим
Самосвал и автобус столкнулись на Калужском шоссе в Москве
Штурм предложила необычный способ увековечить память Легкоступовой
В Перу на дискотеке погибли 13 человек
Акция "Внимание - дети!" пройдет в Беларуси с 25 августа по 5 сентября
Политологи оценивают ситуацию в Беларуси
"Мешков Брест" завоевал Кубок Беларуси по гандболу
«Славия» и «Витебск» сыграли вничью в чемпионате Беларуси по футболу
Продажа билетов на ЧМ-2021 по фигурному катанию в Стокгольме отложена
Все станции минского метро работают в обычном режиме
"Беларусь 1" поможет родителям первоклашек подготовиться к школе: советы от психолога
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Самозванцы
Это же гениально! Парень нашел способ утихомирить стаю щенков - видео
БЖД в преддверии учебного года усилит меры безопасности на объектах ж/д транспорта
Азаренко победила Векич в первом круге представительного турнира в США
Как выбрать правильную обувь
На дракаре по Днепру: репортаж из водного похода викингов
После протеста в столице минчанин скрылся под Гомелем, где совершил хулиганство и ДТП
В Бресте дан старт конкурсу АрМИ-2020
Лавров считает перспективной инициативу Лукашенко о проведении в Беларуси конституционной реформы
МИД: у руководства Украины еще много лет будут вопросы поважнее, нежели раздавать советы соседям
Правительство Италии не рассматривает карантин как меру борьбы с пандемией
мнение
Елена ЯСКО
Кто улюлюкает на рабочий класс
Теракт на востоке Афганистана: погибли семь человек
Юлия Тимошенко заразилась коронавирусом
В Беларуси выздоровели и выписаны 68 839 пациентов с COVID-19
Пенсионерка погибла на пожаре в Наровлянском районе
Тадеуш Кондрусевич освятил обновленный алтарь Бригитского костела в Гродно
Школьник Алексей Савин еще не имеет водительского удостоверения, но уже является одним из лучших автогонщиков Беларуси
В Ивацевичском районе упала водонапорная башня
Секреты увлекательной рыбалки на компактных водоемах
Индия планирует разработать вакцину против коронавируса к концу года
От 1,5 до 6 кг за спиной: как мы взвешивали портфели школьников
Гиподинамия правит бал даже среди молодежи. Как уберечь себя от болезни века?
Хренин: в случае нарушения порядка в священных местах протестующие будут иметь дело с армией. ВИДЕО
Что скрывается за интернет-марафонами по исполнению желаний
Авторы
СКАНИРУЙТЕ