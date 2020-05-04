Футбол. Средняя результативность 7-го тура ЧБ составила 3,75 гола

Средняя результативность седьмого тура чемпионата Беларуси по футболу составила 3,75 гола за матч. Всего команды забили 30 мячей в восьми играх.

Наиболее результативным стал поединок между «Минском» и жодинским «Торпедо-БелАЗ» (2:5).

Самыми нерезультативными были игры «Смолевичи» — «Энергетик-БГУ» (0:2) и «Рух» — «Городея» (1:1).

Восьмой тур Высшей лиги стартует в эту пятницу, 8 мая, матчем в Слуцке, где лидер национального первенства примет «Энергетик-БГУ», располагающийся на четвертой строке. Начало встречи в 17.00.