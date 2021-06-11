Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.48
EUR: 3.02
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Беларусь помнит
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. Футбол. РЦОР-БГУ взял верх над «Гомелем», отыгравшись со счета 0:2

Футбол. РЦОР-БГУ взял верх над «Гомелем», отыгравшись со счета 0:2

На Городском стадионе Борисова завершился очередной матч 12-го тура чемпионата Беларуси по футболу. Минский РЦОР-БГУ, проводящий здесь свои домашние встречи, одержал волевую победу над «Гомелем» – 3:2.


Фаворитом в игре считалась гомельская дружина, неожиданно для многих находящаяся в лидирующей группе. И все вроде бы шло к победе «рысей», которые захватили лидерство 2:0 благодаря точным ударам Вадима Побудея (7-я минута) и Андрея Соловья (33). Но РЦОР-БГУ не только отыгрался, но и вырвал викторию в концовке. Забитыми мячами в его составе отметились Айк Мусаханян (45+2), Дмитрий Гирс (54) и Владислав Васильев (83).

Отметим, что существенное влияние на игру оказало удаление сербского форварда гомельчан Лазара Сайчича, которое он схлопотал на 27-й минуте.

В первой игре туре, состоявшейся сегодня несколькими часами ранее, «Минск» добился выездной победы над мозырской «Славией» – 2:1. Завтра пройдут матчи «Сморгонь» – «Слуцк», «Спутник» – «Динамо» (Минск), БАТЭ – «Неман» и «Шахтер» – «Витебск». А послезавтра тур закроется встречами «Ислочь» – «Динамо» (Брест) и «Рух» – «Торпедо-БелАЗ».

Турнирная таблица на данный момент выглядит следующим образом 1. «Шахтер» – 33 очка (11 матчей). 2. БАТЭ – 26 (11). 3. «Гомель» – 21 (12). 4. «Рух» – 21 (11). 5. «Динамо» (Минск) – 20 (11). 6. «Витебск» – 18 (11). 7. «Динамо» (Брест) – 17 (11). 8. «Минск» – 16 (12). 9. РЦОР-БГУ – 15 (12). 10. «Торпедо-БелАЗ» – 15 (11). 11. «Ислочь» – 13 (11). 12. «Слуцк» – 10 (11). 13. «Славия» – 8 (12). 14. «Неман» – 7 (11). 15. «Сморгонь» – 4 (11). 16. «Спутник» – 4 (11).

Список бомбардиров возглавляет Дембо Дарбо («Шахтер»), имеющий на своем счету 11 взятий ворот.

Фото: vk.com/fc_gomel
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
На Кипре рассказали о снятии большинства карантинных ограничений на транспорте
Умер лауреат Нобелевской премии по химии Эйити Нэгиси
Итальянцы разгромили сборную Турции в матче открытия футбольного Евро
На реконструкцию Новогрудского замка в этом году выделено более миллиона рублей
Жук: экономические и социальные результаты Беларуси как бельмо на глазу в постковидной Европе
За пределами морали и права. Что стоит за призывами беглых белорусских оппозиционеров ввести санкции против своей страны
Гороскоп на 13 июня
Новые специальности и уникальные возможности для научной деятельности: чем БГУ привлекает абитуриентов
Литва и Латвия согласились быть инструментом в чужой геополитической игре - политолог
Барколабовский женский монастырь в Быховском районе, который на днях отметил 380-летие, сами сестры восстановили в чистом поле буквально за несколько лет
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Пора-пора
Гран-при Национального конкурса молодых исполнителей белорусской эстрадной песни удостоена Николь Фургал
Футбол. РЦОР-БГУ взял верх над «Гомелем», отыгравшись со счета 0:2
Маркевич: благодаря фестивалю "Маладзечна", мы понимаем, насколько богата культура нашей страны
Температура воздуха в Беларуси весной была ниже нормы на 0,3 градуса
Парад духовых оркестров впервые прошел на фестивале в Молодечно
Циципас стал первым финалистом Roland Garros в мужском одиночном разряде
Сколько стоит клубника в ягодных столицах — Лунинецком и Дрогичинском районах и куда девать некондиционную ягоду
Немка Вагнер и португалец Фонсека выиграли золото ЧМ по дзюдо в Венгрии
Премьера спектакля "Жаніцьба" состоится 29 и 30 июля в Купаловском
Наши корреспонденты побывали на выпускном балу в Минском суворовском военном училище
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Лучше с умным потерять
Дорожную разметку нанесут ночью на 11 участках в Минске
«Минск» обыграл «Славию» в матче ЧБ по футболу
Пользователи были загипнотизированы падением песка - на это можно смотреть бесконечно! (Видео)
ГАИ напомнила о правилах безопасной перевозки детей в автомобиле
Лукашенко утвердил новые положения о Совете Безопасности
Xiaomi откажется от порта зарядки смартфонов
Gucci выпустил новую коллекцию посуды и предметов интерьера
В Китае при помощи ракеты-носителя "Чанчжэн-2D" запустили четыре спутника
Дерматовенеролог рассказала, какое опасное заболевание могут вызвать солнечные лучи
Соревновательное шоу боевых машин пройдет 12 июня на «Линии Сталина»
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
В лицо
Лукашенко поздравил Ухнаагийн Хурэлсуха с избранием Президентом Монголии
Луцкий о воспитательной работе в вузах: меньше бюрократии, больше неформального общения
Пиневич обсудил с послом России сотрудничество в сфере здравоохранения
Лукашенко подписал указ о развитии "Великого камня"
На базе СПБТ «Алмаз» МВД открылся уникальный стадион
Председатель Госкомимущества 12 июня проведет "прямую линию"
В Гомеле наградили мастеров слова
Завершились мобилизационные учения с военными комиссариатами Могилевской области
В Беларуси впервые сформирован топ санаториев на основе анализа их деятельности
"Я, честно, благодарен тебе за все, что сделано". Лукашенко принял отставку Шеймана
мнение
Инесса ПЛЕСКАЧЕВСКАЯ
Патент без права передачи
В Гомеле в специализированном лицее МЧС прошел выпускной
Лукашенко обсудил с Шейманом развитие Оршанского района и состояние дел на предприятиях региона
Лукашенко: мы двигаться должны вперед с учетом уроков, которые были в прошлом
Авторы
СКАНИРУЙТЕ