На Городском стадионе Борисова завершился очередной матч 12-го тура чемпионата Беларуси по футболу. Минский РЦОР-БГУ, проводящий здесь свои домашние встречи, одержал волевую победу над «Гомелем» – 3:2.
Фаворитом в игре считалась гомельская дружина, неожиданно для многих находящаяся в лидирующей группе. И все вроде бы шло к победе «рысей», которые захватили лидерство 2:0 благодаря точным ударам Вадима Побудея (7-я минута) и Андрея Соловья (33). Но РЦОР-БГУ не только отыгрался, но и вырвал викторию в концовке. Забитыми мячами в его составе отметились Айк Мусаханян (45+2), Дмитрий Гирс (54) и Владислав Васильев (83).
Отметим, что существенное влияние на игру оказало удаление сербского форварда гомельчан Лазара Сайчича, которое он схлопотал на 27-й минуте.
В первой игре туре, состоявшейся сегодня несколькими часами ранее, «Минск» добился выездной победы над мозырской «Славией» – 2:1. Завтра пройдут матчи «Сморгонь» – «Слуцк», «Спутник» – «Динамо» (Минск), БАТЭ – «Неман» и «Шахтер» – «Витебск». А послезавтра тур закроется встречами «Ислочь» – «Динамо» (Брест) и «Рух» – «Торпедо-БелАЗ».
Турнирная таблица на данный момент выглядит следующим образом 1. «Шахтер» – 33 очка (11 матчей). 2. БАТЭ – 26 (11). 3. «Гомель» – 21 (12). 4. «Рух» – 21 (11). 5. «Динамо» (Минск) – 20 (11). 6. «Витебск» – 18 (11). 7. «Динамо» (Брест) – 17 (11). 8. «Минск» – 16 (12). 9. РЦОР-БГУ – 15 (12). 10. «Торпедо-БелАЗ» – 15 (11). 11. «Ислочь» – 13 (11). 12. «Слуцк» – 10 (11). 13. «Славия» – 8 (12). 14. «Неман» – 7 (11). 15. «Сморгонь» – 4 (11). 16. «Спутник» – 4 (11).
Список бомбардиров возглавляет Дембо Дарбо («Шахтер»), имеющий на своем счету 11 взятий ворот.
Фото: vk.com/fc_gomel
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Футбол. РЦОР-БГУ взял верх над «Гомелем», отыгравшись со счета 0:2
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