Футбол. Португальцы разгромили команду Израиля в товарищеском матче

Действующие чемпионы Европы имели большое преимущество, ощутимо превзошли оппонента по всем основным статистическим показателям (процент владения мячом – 60 на 40, удары – 24:3, в створ ворот – 9:1, угловые – 6:1) и, главное, оказались хороши в реализации.Голевой дубль в игре оформил Бруну Фернандеш (42-я минута, 90+1), а еще по одному разу ворота израильтян поразили Криштиану Роналду (44) и Жоау Канселу (86).На предварительной стадии чемпионата Европы, который начнется уже завтра, сборная Португалии, напомним, будет соперничать с венграми (15 июня), немцами (19 июня) и французами (23 июня). Многие называют этот квартет «F» «группой смерти».Использовала июньское международное окно и белорусская сборная, которая 2-го числа сыграла на минском стадионе «Динамо» с азербайджанцами (1:2). В рамках этого сбора изначально планировалась также встреча подопечных Георгия Кондратьева со сборной Сьерра-Леоне, но за несколько дней до товарищеского матча, который должен был состояться 7 июня в Гродно, стало известно, что поединок отменен, а игроки национальной команды досрочно отправились в расположение своих клубов. Это произошло из-за того, что представители африканской сборной отказались от ранее взятых на себя обязательств.