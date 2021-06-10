Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.5
EUR: 3.05
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Беларусь помнит
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. Футбол. Португальцы разгромили команду Израиля в товарищеском матче

Футбол. Португальцы разгромили команду Израиля в товарищеском матче

Сборная Португалии по футболу в своем последнем товарищеском матче в преддверии Евро одержала убедительную победу над израильтянами. Состоявшийся в Лиссабоне спарринг завершился со счетом 4:0.


Действующие чемпионы Европы имели большое преимущество, ощутимо превзошли оппонента по всем основным статистическим показателям (процент владения мячом – 60 на 40, удары – 24:3, в створ ворот – 9:1, угловые – 6:1) и, главное, оказались хороши в реализации. 

Голевой дубль в игре оформил Бруну Фернандеш (42-я минута, 90+1), а еще по одному разу ворота израильтян поразили Криштиану Роналду (44) и Жоау Канселу (86).

На предварительной стадии чемпионата Европы, который начнется уже завтра, сборная Португалии, напомним, будет соперничать с венграми (15 июня), немцами (19 июня) и французами (23 июня). Многие называют этот квартет «F» «группой смерти».

Использовала июньское международное окно и белорусская сборная, которая 2-го числа сыграла на минском стадионе «Динамо» с азербайджанцами (1:2). В рамках этого сбора изначально планировалась также встреча подопечных Георгия Кондратьева со сборной Сьерра-Леоне, но за несколько дней до товарищеского матча, который должен был состояться 7 июня в Гродно, стало известно, что поединок отменен, а игроки национальной команды досрочно отправились в расположение своих клубов. Это произошло из-за того, что представители африканской сборной отказались от ранее взятых на себя обязательств.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Фото: РЕЙТЕР
Версия для печати
Новости и статьи
БУТБ и Санкт-Петербургская ТПП договорились о сотрудничестве
Депутаты и сенаторы обратились к международному сообществу в связи с ситуацией вокруг Беларуси
Знакомство с наследницей: принц Гарри и Меган Маркл представили новорожденную дочь Елизавете II
Самым популярным предметом на ЦТ в 2021 году стал русский язык
В Пинском районе территориальные войска проводят боевые стрельбы
Как восстановить работу кишечника? Рассказывает врач
Белорусы снова могут летать на отдых в Черногорию: что для этого нужно и как изменился маршрут
Мачекин: надеюсь, что с каждым годом число трудоустроенной в студенческих отрядах молодежи будет только возрастать
В Борисовском районе сельчанин по частям украл дом соседа
Кирьяк: для современного образования важна норма, связанная с внедрением принципов инклюзии
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Тонкие оттенки сметья
Студия «Союзмультфильм» выпустила линейку духов с запахами мультфильмов
Марзалюк об инициативе сделать экзамен по истории Беларуси обязательным при поступлении в вузы: это будет честно, правильно и достойно
В Минске пройдет ІІІ Международный фестиваль декоративно-прикладного искусства «ТекСтильный букет»
Андрейченко: следует повышать престиж наших учебных заведений для иностранцев
Андрей Савиных: дипломатические структуры коллективного Запада становятся элементами атаки на основу межгосударственных отношений
В Париже мусорщики устроили погром в мэрии
Во всех областях появятся мобильные комплексы заготовки крови
Прогноз погоды на 11 июня: дожди, грозы и до 27 градусов тепла
В Беларуси сегодня пройдут церемонии вручения аттестатов и выпускные вечера
Врач объяснил, можно ли заниматься спортом во время беременности
мнение
Владимир ВОЛЧКОВ
АЭС: зеленый двигатель экспорта
Андрейченко: культурный код нации формируется столетиями, но разрушить его можно всего за одно поколение
Мачекин: нужно не заигрывать с молодежью, а говорить с ней на одном языке
Почему подорожал торфобрикет для жителей Иканского сельсовета Борисовского района и кто в этом виноват?
Крупко: главная цель создания агрообъединений – дать новый импульс развитию сельхозпредприятий
Андрейченко: онлайн-обучение не должно стать нормой
В Столинском районе рыбак предотвратил насилие над ребенком
В Минздраве рассказали, когда второй компонент российской вакцины поступит в медучреждения
Ветеринары всегда нарасхват, а с дипломом ВГАВМ особенно
В Лошице столкнулись два Volkswagen – пострадала семилетняя девочка-пассажир
Карпенко: в нашей стране идет серьезная работа по формированию устойчивой системы национальной исторической памяти
мнение
Алексей АВДОНИН
Операция дедолларизация
Мачекин: государство создает условия, а задача молодежи – увидеть эти условия и вовремя ими воспользоваться
Андрейченко: создание образовательной системы нового типа – ключевая государственная задача
Педиатр рассказал, что должно быть в каждой дачной аптечке ребенка
В Национальном центре современных искусств проходит международная выставка гравюры, где участвуют восемь стран
В Мозырском районе при столкновении легковушек пострадал девятилетний пассажир
В Гомеле палец пятилетней девочки застрял в игрушке – на помощь пришли спасатели
В Брестской крепости более 150 пограничников-новобранцев примут присягу
В Минске травмирован 19-летний парень
СМИ: Канье Уэста подозревают в романе с Ириной Шейк
Былы кіраўнік шаркаўшчынскай гаспадаркі Павел Пальчэх дапамог узвесці ў аграгарадку царкву
мнение
Алексей ДЗЕРМАНТ
Посидим, поговорим…
Хозяйства Гродненской области с подачи Комитета госконтроля всерьез взялись за ремонт техники
Мачекин: рад, что мы сохранили распределение выпускников
На всех минских пляжах можно отдыхать и купаться: посмотрели, как проверяют водоемы на опасные бактерии
Авторы
СКАНИРУЙТЕ