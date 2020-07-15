Футбол. Плотников продлил контракт с минским «Динамо»

Голкипер минского «Динамо» Максим Плотников продлил контракт с клубом, сообщает пресс-служба «бело-голубых». Срок действия нового соглашения не разглашается.

Воспитанник столичных динамовцев дебютировал за основную команду в 2017 году в матче 1/16 финала Кубка Беларуси против «Чисти». Затем на правах аренды выступал в минском «Луче» и жодинском «Торпедо-БелАЗ».

В 2019-м молодой вратарь стал полноценным первым номером «Динамо». На данный момент на счету 22-летнего игрока 42 матча за «бело-голубых», в 17 из которых он отыграл на ноль.

Сейчас Плотников восстанавливается после травмы, полученной в середине июня.