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  2. Футбол. «Милан» выдал лучший старт в чемпионате Италии за последние 66 лет

Футбол. «Милан» выдал лучший старт в чемпионате Италии за последние 66 лет

В одном из ключевых матчей десятого тура Серии А «Милан» одолел в Генуе местную «Сампдорию» – 2:1. Таким образом «красно-черные», одержав восемь побед в десяти турах, выдали лучший старт в чемпионате Италии с сезона-1954/1955, когда одержали девять побед в десяти встречах.


«Сампдория», тем более в родных стенах, крайне опасна. Но миланцы взяли очередные три балла, причем по делу. 

Счет в игре был открыт на 45-й минуте, когда полузащитник гостей Франк Кессье реализовал пенальти. На 77-й минуте Самуэль Кастильехо удвоил перевес «россонери». А единственное, что смогла сделать «Сампдория» в оставшееся до финального свистка время, – это гол в исполнении Олбина Экдаля на 82-й минуте.


Победив, «Милан» продлил свою беспроигрышную серию в чемпионате Италии, начавшуюся еще в прошлом сезоне, до 22 матчей (17 побед, пять ничьих). В последний раз «красно-черные» проигрывали во внутреннем первенстве 8 марта, когда не устояли в домашней игре против «Дженоа» (1:2).

Остальные встречи десятого тура чемпионата Италии, которые были сыграны 5–6 декабря, завершились следующим образом: «Специя» – «Лацио» – 1:2, «Ювентус» – «Торино» – 2:1, «Интер» – «Болонья» – 3:1, «Верона» – «Кальяри» – 1:1, «Рома» – «Сассуоло» – 0:0, «Парма» – «Беневенто» – 0:0, «Кротоне» – «Наполи» – 0:4. Сегодня вечером сыграют «Фиорентина» и «Дженоа».

«Милан», имеющий на своем счету 26 очков, продолжает возглавлять турнирную таблицу Серии А. Его ближайшими преследователями являются «Интер» (21 балл), «Наполи» (20), «Ювентус» (20), «Сассуоло» (19) и «Рома» (18).




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Фото: РЕЙТЕР
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