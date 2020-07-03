Футбол. «Манчестер Сити» победил «Ливерпуль» на своем поле

Очередной матч чемпионата Туманного Альбиона принес сенсацию — в ворота чемпиона Англии прилетело четыре безответных гола.

ФК "Ливерпуль" пропустил четыре безответных гола от "Манчестер Сити" в своем первом матче после победы в чемпионате Англии по футболу.

Встреча 32-го тура премьер-лиги, которая проходила на поле "Манчестер Сити", завершилась со счетом 4:0. Голы забили Кевин Де Брёйне (25-я минута, пенальти), Рахим Стерлинг (35), Фил Фоден (45) и Алекс Окслейд-Чемберлен в свои ворота (66).

Теперь "Манчестер Сити" с 66 очками идет на втором месте в турнирной таблице. У "Ливерпуля" 86 очков.