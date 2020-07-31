Футбол. Максим Володько покинул тульский «Арсенал»

Белорусский футболист Максим Володько ушел из тульского «Арсенала», сообщает пресс-служба российского клуба.

Левоногий фулбек перебрался в стан «оружейников» из БАТЭ в январе 2019 года, однако стать игроком основного состава в новой команде так и не сумел. За полтора года 27-летний защитник появился на поле всего шесть раз, результативными действиями не отметившись.

Таким образом, в «Арсенале» остались два белорусских легионера – полузащитник Юрий Ковалев и Валерий Громыко.

Туляки в завершившемся чемпионате России заняли восьмое место.